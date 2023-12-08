Panther та Fuchs: у WSJ розповіли, що хочуть виробляти Україна та Rheinmetall

Rheinmetall має великі амбіції щодо виробництва техніки в Україні

Оскільки союзники України дуже повільно постачають необхідну Збройним силам бронетехніку, Україна вимагає від них надати можливість виробляти техніку на своїй території. Одну з ключових позицій у планах Києва виробляти західні танки та бронемашини займає німецький концерн Rheinmetall.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Журналісти кажуть, що переговори Києв веде із низкою компаній, але саме Rheinmetall займає одну з провідних позицій.

Наприклад, вже зараз Rheinmetall ремонтує в Україні військову техніку німецького виробництва. Найближчим часом планується почати виробництво в Україні низки зразків техніки – перш за все, бронетранспортерів.

"Компанія має намір найближчим часом розпочати складання свого бронетранспортера Fuchs в Україні, відправивши його компоненти через кордон у тому, що вона охрестила "Лисою в коробці". Надалі амбіціями Rheinmetall є виробництво нового танка Panther та засобів ППО в Україні", – йдеться у матеріалі.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що виробництво техніки для України на її території обійдеться дешевше, аніж виробляти її в Німеччині. Перш за все, в Україні нижчі витрати на робочу силу, а також є можливість використовувати все існуючі заводи.

Нагадаємо, що до кінця року ЗСУ мають отримати авіадесантні легкі автомобілі Caracal з Німеччини, які можна посилювати бронею. Щоправда, поки постачання буде невеликим – всього п’ять машин.

Найближчим часом Україна отримає нову партію зенітно-ракетних комплексів Skynex. Передачу цього озброєння раніше анонсував Rheinmetall.