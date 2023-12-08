Болгарія схвалила передачу Україні ракет та ПЗРК – але є нюанс

Пропозицію щодо передачі найближчим часом підготує парламент Болгарії

В Болгарії оборонний комітет парламенту схвалив надання Україні несправних або сильно застарілих переносних зенітно-ракетних комплексів. Також Україна отримає від болгарів застарілі або несправні зенітні ракети.

Про це повідомило болгарське інформаційне агентство БТА. За даними агентства, 11 голосів було "за", чотири "проти", ще один депутат утримався.

У проєкті рішення, яке комітет незабаром презентує, пропонується визначити, які надлишки озброєння та техніки, призначені для використання у воєнний час, можна передати Україні. Відповідну пропозицію щодо передачі доручається підготувати болгарському парламенту.

Також у проєкті рішення надається дозвіл на проїзд та проживання у Болгарії з метою навчань до чотирьох піхотних або механізованих рот на рік чисельністю до 160 осіб зі складу ЗСУ. Відомо, що під час засідання комітету документ викликав істерику з боку проросійських партій БСП та Възраждане, які виступили проти.

На щастя, їхня думка нікого не зацікавила. А заступник міністра оборони країни Атанас Запрянов нагадав, що проблему несправних ракет країна має доволі давно: відремонтувати їх неможливо, утилізувати дорого, а подіти нікуди.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що власник болгарської компанії з виробництва зброї Emco Еміліан Гебрев заявив, що стурбований можливими новими російськими диверсіями, які мають на меті зрив військової допомоги Україні. За його словами, росіяни вже не раз атакували заводи та склади його компанії, залученої в ланцюжки постачання зброї Україні.