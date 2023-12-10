Не встиг вийти, як знову сів: фіни знову затримали росіянина-нациста з "Русіча"

Для Фінляндії такий випадок є винятковим – через низку причин

Ян Петровський, російський неонацист, який є одним з лідером російського неонацистського терористичного угруповання "ДШРГ Русич", причетної до вбивств та катувань військовополонених та цивільних українців, не встиг вийти на волю у Фінляндії. Його знову затримали – на цей раз співробітники фінської кримінальної поліції.

Про це повідомляє фінське видання Yle. За даними журналістів, поліція почала проти Петровського попереднє розслідування, його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів в Україні.

Наразі в поліції вивчають матеріали, які надіслала Україна. А рішення про те, чи починати розслідування за фактом тероризму проти Петровського, можуть ухвалити вже на початку наступного тижня.

Видання зазначає, що випадок такого розслідування для Фінляндії є винятковим, оскільки підозрюваний – не громадянин країни, а злочини він скоював за її межами. Проте фінські закони дозволяють розслідувати подібні справи.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції в Україну члена ДШРГ "Русич" Яна Пєтровського, який воював проти України. Бойовик проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям "Воїслав Торден".

Цікаво, що після того, як "Воїслава Тордена" затримали, російське неонацистське угруповання "Русич" відмовилося воювати проти українців.