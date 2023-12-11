Блінкен заявив, що росію потрібно зупинити в Україні – та пояснив, чому

Блінкен ще раз нагадав, які країни зацікавлені у зриві американської допомоги українцям

Росію потрібно зупинити саме в Україні для того, щоб вона не посміла потім напасти на країни НАТО. Тому що в іншому випадку є ризик величезного конфлікту в Європі, до якого будуть залучені й Сполучені Штати Америки, як головний союзник європейських країн.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN. Він заявив, що Збройні сили України вже досягли великого прогресу у війні.

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більш ніж половину території, захопленої росією з лютого 2022 року", – зазначив він.

Також Блінкен ще раз повторив тезу про те, що затримка військової допомоги для України вигідна насамперед росії, Ірану та Китаю. Тобто роздрай у голосуванні за допомогу Україні грає на руку москві, Тегерану та Пекіну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.