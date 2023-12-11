Зеленський може виступити перед сенаторами США під час візиту – ЗМІ

Голови республіканців та демократів Сенату вже запросили українського президента виступити

Президент України Володимир Зеленський під час раніше анонсованого візиту до США може виступити перед американськими сенаторами. Він буде говорити з ними про підтримку фінансування допомоги Україні – без якої вона може залишитися.

Про це пише американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела у Сенаті. Зокрема канал повідомив, що низка сенаторів не виключає такої можливості.

Наприклад, вже відомо, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл запросили Зеленського виступити на зустрічі із сенаторами вранці 12 грудня. Окрім цього, в рамках візиту Зеленський може провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Офіційно цю інформацію ще не підтверджували та про можливі зміни у планах Зеленського не повідомляли.

Нагадаємо, завершивши свій робочий візит до Аргентини, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, прибуде до Сполучених Штатів Америки. Голова держави планує зустрітись з президентом США Джозефом Байденом.

Раніше "Телеграф" писав, що сенатори від Республіканської партії підтримають пакет фінансування військової допомоги союзникам США – у тому числі й Україні – тільки після того, як демократи погодяться на заходи щодо укріплення кордонів США на півдні.