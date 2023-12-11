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Зеленський може виступити перед сенаторами США під час візиту – ЗМІ

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Зеленський вже виступав у Капітолії Новина оновлена 11 грудня 2023, 04:39
Зеленський вже виступав у Капітолії. Фото president.gov.ua

Голови республіканців та демократів Сенату вже запросили українського президента виступити

Президент України Володимир Зеленський під час раніше анонсованого візиту до США може виступити перед американськими сенаторами. Він буде говорити з ними про підтримку фінансування допомоги Україні – без якої вона може залишитися.

Про це пише американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела у Сенаті. Зокрема канал повідомив, що низка сенаторів не виключає такої можливості.

Наприклад, вже відомо, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл запросили Зеленського виступити на зустрічі із сенаторами вранці 12 грудня. Окрім цього, в рамках візиту Зеленський може провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Офіційно цю інформацію ще не підтверджували та про можливі зміни у планах Зеленського не повідомляли.

Нагадаємо, завершивши свій робочий візит до Аргентини, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, прибуде до Сполучених Штатів Америки. Голова держави планує зустрітись з президентом США Джозефом Байденом.

Раніше "Телеграф" писав, що сенатори від Республіканської партії підтримають пакет фінансування військової допомоги союзникам США – у тому числі й Україні – тільки після того, як демократи погодяться на заходи щодо укріплення кордонів США на півдні.

Теги:
#Сенат США #Володимир Зеленський #Допомога Україні #Військова допомога Україні