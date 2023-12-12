Депутати з ЄС звернулися до США: просять негайно розблокувати допомогу Україні

Європейські законодавці назвали допомогу США критично важливою

Європейські депутати підготували спільний лист, адресований Конгресу США, у якому вони закликають конгресменів терміново розблокувати військову допомогу Україні, інакше будуть небезпечні наслідки. Підписи під листом поставило понад сто євродепутатів з 17 країн, у тому числі Франції, Німеччини, Польщі, Ірландії та Італії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Лист, як зазначає видання, показує, наскільки в Європі зросло занепокоєння щодо підтримки України з боку США.

"Ми чуємо занепокоєння, висловлене нашими американськими друзями. Роками американські лідери, демократи та республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ми погоджуємося з цим законним проханням", – написано у листі.

За словами низки підписантів – французського депутата Бенжаміна Хаддада, німецького голови комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаеля Рота, італійського депутата Джуліо Тремонті – ЄС виділив Україні стільки ж коштів, скільки й США. А з огляду на зростання військових витрат в Європі американська допомога зараз є критично важливою та терміновою.

"Перемога Путіна підбадьорила б наших ворогів у всьому світі: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимось. Українці воюють, щоб нам не довелося", – резюмували депутати у листі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.

Детальніше читайте у нашому матеріалі "Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки".