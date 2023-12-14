Для танків потрібна індустріальна база, а з нею у ЄС не все добре

Росія за один місяць здатна ремонтувати та виготовляти в середньому від 100 до 150 танків. Здавалося б, що це мало – але насправді це більше, ніж можуть виготовити та відремонтувати усі європейські держави.

Про це заявив на Ризькому безпековому форумі 13 грудня державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, повідомляє латвійське видання Delfi. За словами Гарісонса, велику роль тут відіграє логістика, а також – швидкість постачання.

"Перемагає той, хто здатний забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї", – зазначив він.

Посадовець підкреслив, що для перемоги у можливій війні потрібна індустріальна база. Зараз з нею не все добре, але Європейський Союз, як у минулому, може цю базу збільшити до необхідних розмірів.

"Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна зброя, танки та інші речі, які поки нема кому зробити в такій кількості, щоб забезпечити потреби", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6-10 років.

Також протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході.