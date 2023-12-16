Foreign Policy: Зеленський у Вашингтоні не вплинув на республіканців так, як планував

Союзники України планували, що український президент зуміє переконати республіканців

Президент України Володимир Зеленський не зміг переконати республіканців підтримувати голосування за допомогу Україні, оскільки він недооцінив масштаб проблеми, яку становило питання посилення кордонів. Тому його візит в цьому плані був невдалим.

Про це пише американське видання Foreign Policy, аналізуючи поїздку українського президента до США. Журналісти зазначають, що союзники України сподівалися на те, що Зеленський зможе переконати конгресменів.

Головним завданням Зеленського у Вашингтоні було виголосити таку переконливу промову, щоб республіканці врешті-решт погодилися тимчасово забути про мексиканський кордон та проголосувати за фінансування допомоги Україні. Однак, відзначає видання, це завдання із самого початку було неможливо виконати – оскільки питання кордону стало дуже "гарячим" для республіканців, зокрема для спікера Палати представників Майка Джонсона.

Щобільше, низка республіканців сказала виданню, що аргументи Зеленського під час зустрічей у Вашингтоні були вражаючими та дуже переконливими. Проте конгресмени-республіканці не ризикнули піти проти партійної лінії.

Замість цього республіканці дуже обурилися – оскільки аргументи Зеленського виставили Республіканську партію в неприємному світлі. Республіканці вважають, що промови українського президента загнали їх у глухий кут, давши демократам більше політичних важелів тиску.

Як раніше писав "Телеграф", 13 грудня в США Сенат підтримав оборонний бюджет країни на 2024 фінансовий рік у рекордній сумі в 886 мільярдів доларів. Він був схвалений 68 голосами "за", 11 проголосували проти, інші утримались.

Тим часом якщо найближчим часом Конгрес США не ухвалить фінансування для надання військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між постачаннями озброєння Києву та підтриманням власної боєздатності. Наразі кошти на допомогу Україні майже вичерпані.

Сенат США на наступному тижні проголосує за пакет фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Канікули в Сенаті відкладено на тиждень, тож 18 грудня сенатори зберуться на переговори, щоб досягти угоди щодо кордонів.