Скільки ще грошей США має для України: Маркарова дала відповідь

США допомагають Україні через дві програми – Presidential Drawdown Authority, PDA та Ініціативу сприяння безпеці України (USAI)

Наразі в бюджеті США вже не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову та енергетичну підтримку України. Невелика кількість коштів все ще є на військову допомогу, але й вони стрімко добігають кінця.

Про це 17 грудня заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє Голос Америки. Видання нагадує, що є два джерела надання Україні безпекової допомоги від США – це Програма президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority, PDA) для надання зброї, яка перебуває на складах та Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), через яку укладаються довгострокові контракти на озброєння.

За словами Маркарової, гроші на програму USAI вже геть усі витрачені. Щодо програми PDA – Пентагон врятувала переоцінка вартості надісланої Україні зброї, коли було з'ясовано, що її оцінку завищили на 6,2 млрд доларів. Це допомогло створити резерв у 4,6 млрд доларів, однак з цих грошей зараз залишилося не більше мільярда.

"США купували озброєння в американських виробників тут, у США, як-от безпілотники, ракети та перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA. Вам потрібно звертатись до промисловості, щоб вони виробляли це. Тож так, існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом із військовими знайти все, що ще може бути використане", – сказала посол.

Маркарова додала, що зараз "усі очі прикуті до Конгресу". В Україні сподіваються, що в США зможуть швидко знайти необхідне рішення, оскільки Україна дуже сильно потребує допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Байдена повідомили, коли оголосять про новий пакет допомоги Україні.

Україна готує посилену оборону на випадок, якщо військова допомога від партнерів йтиме із труднощами. Ця оборона складатиметься із трьох ліній фортифікаційних споруд.