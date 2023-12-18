"Навіть не наблизилися": у Сенаті зробили сумний прогноз щодо допомоги Україні

Республіканців зараз куди більше турбують події на американському кордоні із Мексикою, ніж Україна

Цілком ймовірно, що питання фінансування нової допомоги Україні від США буде вирішуватися вже наступного року. Зараз компромісу досягти не вдається, тому малоймовірно, що за законопроєкт проголосують до початку різдвяних канікул в США.

Про це 17 грудня заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем, повідомляє американський телеканал NBC News. За словами Грема, він розмовляв з представниками Білого дому "п'ять днів тому" і обидві сторони навіть не наблизилися до угоди.

Грем нагадав, що республіканців зараз куди більше турбують події на американському кордоні, де спостерігається потік мігрантів, аніж стан України. Тому республіканці відмовляються голосувати за допомогу України до моменту, коли буде досягнуто компромісу щодо кордонів.

Як вже писав "Телеграф", наразі в бюджеті США вже не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову та енергетичну підтримку України. Невелика кількість коштів все ще є на військову допомогу, але й вони стрімко добігають кінця.

Україна готує посилену оборону на випадок, якщо військова допомога від партнерів йтиме із труднощами. Ця оборона складатиметься із трьох ліній фортифікаційних споруд.