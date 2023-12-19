ЗМІ: Захід взявся за санкції проти виробників Shahed в Росії – але потрібно робити більше

АТ "Алабуга", яка виготовляє безпілотники, досі не під санкціями США та Європи, а у європейських виробників відсутня культура продажу

Західні країни нарешті взялися за обмеження незаконного імпорту в Росію компонентів для виготовлення ударних безпілотників Shahed, якими займається російський завод у "спеціальній економічній зоні "Алабуга". Але потрібно робити значно більше, кажуть експерти із США та України.

Про це повідомляє "Голос Америки". Видання нагадує, що ще 8 червня Білий дім показав розвідувальні дані, з яких випливало – РФ отримує іранські матеріали для створення заводу в "Алабузі".

6 грудня 2023 року Міністерство торгівлі США включило 11 російських компаній до списку тих організацій, які можуть експортувати низку товарів тільки за наявності спеціальних дозволів (фактично, це санкції). За даними Мінторгу США, усі ці компанії пов'язані саме з "Алабугою".

"У лютому Міністерство торгівлі США включило напівпровідники та інші компоненти безпілотників, які використовуються російськими та іранськими компані, до переліку товарів, які підпадають під експортні обмеження", – нагадується у матеріалі.

Український дослідник та розробник санкцій Владислав Власюк, радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака, заявив, що Україна вітає дії США. Але на думку Власюка, зараз США повинні піти далі.

"Ми раді, що уряд США вживає заходів, спрямованих на перешкоду певним російським об’єктам, у тому числі "Алабузі", і таким чином впливає на військову промисловість Росії", – зазначив він.

Західні експерти вважають, що санкції повинні бути накладені на російського власника заводу, АТ "Алабуга", а не тільки на його дочірні та асоційовані компанії. Це повинно завадити західним компаніям співпрацювати з виробниками безпілотників в Росії. Водночас міністерство фінансів та міністерство торгівлі США заявили, що жодна установа не планує коментувати внесення нових суб'єктів до санкційного списку.

Девід Олбрайт, президент вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки, заявив, що низка урядів європейських країн зацікавлені у дослідженнях його установи, оскільки хочуть перешкодити росіянам купувати електронні компоненти. Дослідження базуються на документах з "Алабуги", які змогло отримати американське видання The Washington Post.

"Документи виглядають автентичними та описують закупівлі для поставок "Алабузі", виробничі можливості та плани з виробництва копій іранського ударного безпілотника Shahed 136 під російським брендом. У той час як більш ніж половина електроніки зі списку зборки безпілотників Alabuga Shahed 136 виготовлена американськими компаніями, згідно з оглядом документів, який провів Олбрайт, решта надходить від чотирьох європейських компаній, повідомляє його інститут. До них належать швейцарські TE Connectivity і u-blox, нідерландська NXP Semiconductors і STMicroelectronics, головний офіс якої розташований у Швейцарії, а виробничі підприємства розташовані в Нідерландах", – зазначає видання.

Швейцарія та Нідерланди зацікавлені у тому, щоб перервати потік комплектуючих до Росії. Але й безпосередньо західні виробники самі повинні робити більше, не чекаючи на копняка зверху.

"В електронній промисловості компанії відправляють мільйони компонентів дистриб’юторам, які не дбають про кінцевого споживача. Тому виробникам електроніки необхідно співпрацювати з дистриб’юторами щодо правил обачності. Виробники повинні сказати, що ми просто не збираємося продавати ці критично важливі товари, якщо ми дійсно не знаємо, хто є кінцевим споживачем", – відзначив Олбрайт.

Власюк підкреслив, що західні виробники роблять круглі очі, коли мова заходить про західну електроніку в ударних БПЛА росіян, та стверджують, що нічого до РФ офіційно не постачають.

"Вони кажуть: "Ми нічого офіційно не постачаємо в Росію". Звичайно, не постачають. Тож я вважаю, що вони могли б посилити свої процедури комплаєнсу та "знай свого клієнта", – резюмував експерт.

Нагадаємо, що база даних іноземних компонентів у російській зброї в день оприлюднення Національним агентством з питань запобігання корупції налічувала 2453 елементи. Абсолютна більшість цих компонентів вироблені американськими компаніями – 1 813 або 74% від усіх проаналізованих НАЗК деталей.