"Різанина" у Криму та втрати, здерті у Генштабу ЗСУ: Путін і Шойгу видали нову порцію пропаганди

Фантазії їм не бракує

Російський диктатор Володимир Путін та голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу зробили декілька заяв щодо війни проти України. Зокрема, Путін поскаржився на оперативність західної розвідки, а також прокоментував цілі Росії на війну.

Водночас Шойгу декларував нафантазовані втрати ЗСУ та обсяги військового виробництва у РФ. Про це йшлося під час виступу на колегії Міноборони РФ, пишуть росЗМІ.

"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в — ред.) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни — ред.) відмовлятися не збираємося", — заявив Путін.

За словами диктатора:

єдиним гарантом суверенітету та цілісності України була Росія;

у Криму була б різанина, якби Росія не приєднала півострів після держперевороту в Києві у 2014 році;

якщо Україна захоче провести мирні переговори, то Росія робитиме це з урахуванням власних інтересів;

Захід хотів втягнути Україну в НАТО;

якби мінські домовленості щодо Донбасу були імплементовані, там би все "поступово зрослося б";

чимало українців західних регіонів хочуть повернення цих території Польщі, Румунії чи Угорщині.

Також російський диктатор поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії.

Шойгу "розповів" також чимало

втрати ЗСУ з початку війни становили понад 383 000 вбитих і поранених (дуже подібні цифри до тих, які дає Генштаб ЗСУ про втрати РФ);

Київ втратив 14000 танків і ББМ, 553 літаки, 259 гелікоптерів, 8510 гармат ПА і РСЗВ;

конструктори створюють нові озброєння для ЗС РФ за 4-7 місяців замість 5-8 років у звичайних умовах, такого не було з часів Другої світової війни;

у сім разів збільшилася кількість іноземних добровольців, які бажають воювати за ЗС РФ, у ЗСУ зворотна тенденція, кількість найманців скоротилася в 6 разів;

російська армія на сьогодні є найбільш підготовленою та боєздатною у світі.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін вкотре перевзувся щодо загроз НАТО з боку Росії. На цей раз він зробив це двічі прямо в одній розмові.