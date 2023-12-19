"Різанина" у Криму та втрати, здерті у Генштабу ЗСУ: Путін і Шойгу видали нову порцію пропаганди
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Фантазії їм не бракує
Російський диктатор Володимир Путін та голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу зробили декілька заяв щодо війни проти України. Зокрема, Путін поскаржився на оперативність західної розвідки, а також прокоментував цілі Росії на війну.
Водночас Шойгу декларував нафантазовані втрати ЗСУ та обсяги військового виробництва у РФ. Про це йшлося під час виступу на колегії Міноборони РФ, пишуть росЗМІ.
"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в — ред.) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни — ред.) відмовлятися не збираємося", — заявив Путін.
За словами диктатора:
- єдиним гарантом суверенітету та цілісності України була Росія;
- у Криму була б різанина, якби Росія не приєднала півострів після держперевороту в Києві у 2014 році;
- якщо Україна захоче провести мирні переговори, то Росія робитиме це з урахуванням власних інтересів;
- Захід хотів втягнути Україну в НАТО;
- якби мінські домовленості щодо Донбасу були імплементовані, там би все "поступово зрослося б";
- чимало українців західних регіонів хочуть повернення цих території Польщі, Румунії чи Угорщині.
Також російський диктатор поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії.
Шойгу "розповів" також чимало
- втрати ЗСУ з початку війни становили понад 383 000 вбитих і поранених (дуже подібні цифри до тих, які дає Генштаб ЗСУ про втрати РФ);
- Київ втратив 14000 танків і ББМ, 553 літаки, 259 гелікоптерів, 8510 гармат ПА і РСЗВ;
- конструктори створюють нові озброєння для ЗС РФ за 4-7 місяців замість 5-8 років у звичайних умовах, такого не було з часів Другої світової війни;
- у сім разів збільшилася кількість іноземних добровольців, які бажають воювати за ЗС РФ, у ЗСУ зворотна тенденція, кількість найманців скоротилася в 6 разів;
- російська армія на сьогодні є найбільш підготовленою та боєздатною у світі.
Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін вкотре перевзувся щодо загроз НАТО з боку Росії. На цей раз він зробив це двічі прямо в одній розмові.