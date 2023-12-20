Стало відомо, коли у Сенаті США проголосують за допомогу Україні

Прогрес є, але ...

За пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів у Сенаті США не будуть голосувати до наступного року. Проте ці питання будуть і надалі обговорюватись, адже представники обох партій продовжать роботу.

Таку заяву зробили лідери обох партій у Сенаті. Про це повідомляє Reuters.

"Наші перемовники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета – зробити щось, як тільки ми повернемося", – заявив журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Другий республіканець у Сенаті Джон Тьюн водночас сказав, що угода не буде досягнута до січня 2024 року. Він наголосив, що "демократи згаяли час до того моменту, коли є можливою домовленість" щодо угоди про безпеку кордонів до Різдва.

Проте, як заявили Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу", але "залишаються складні питання".

За їхніми словами, у Сенаті шукатимуть спосіб розв'язати питання кордону, а також допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Сенат не залишить ці виклики національної безпеки без відповіді. Поки перемовники розв'язують питання, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткового документа з національної безпеки на початку нового року", — сказали сенатори.

Раніше "Телеграф" писав, що конгресу необхідно скоріше визначитися за допомогою та фінансуванням України, оскільки попереду буде важка зима і зробити це потрібно до кінця року. Іншого плану допомоги країні адміністрація Байдена не має.