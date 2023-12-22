Конфіскація активів РФ: в США підтвердили, що ведуть переговори

Росія завдала Україні величезних збитків та вбила дуже багато людей – тому повинна відповідати за це

Сполучені Штати дійсно ведуть активні переговори щодо конфіскації російських активів, які були заморожені в рамках санкцій за вторгнення РФ в Україну. Ці активи можуть бути залучені до відбудови України.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 21 грудня. За його словами, поки що рано говорити про конкретні пропозиції.

"Я не говоритиму про конкретні пропозиції, але скажу лише в загальному контексті. Ми говорили з багатьма нашими союзниками й партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення України в довгостроковій перспективі", – зазначив він.

Втім, додав Кірбі, зараз рано робити будь-які висновки щодо цього питання. Проте зрозуміло, що Росія завдала Україні величезних збитків та вбила дуже багато українських громадян, тому вона повинна відповісти за ці злочини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.

США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.