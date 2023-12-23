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Reuters: Підтримка України країнами Заходу буде коливатися, але втримається

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Поки воює Україна, не воюють США та Європа Новина оновлена 23 грудня 2023, 02:39
Поки воює Україна, не воюють США та Європа. Фото Відкриті джерела

Фінансування України у її війні проти РФ – це дешевше, ніж пряме протистояння на кшталт Холодної війни

Підтримка України її західними партнерами у 2024 році буде коливатися, але втримається, якщо навіть не буде збільшена. Причина в тому, що допомога Україні – це високодохідні вкладення для Заходу, а ціна української поразки може виявитися більшою, ніж здатні собі дозволити США та Європейський Союз.

Про це пише видання Reuters. У матеріалі зазначається, що союзникам України безумовно є, чим похвалитися на ниві підтримки України.

Вкладені з лютого 2022 року 122 млрд доларів США не пропали задарма – українська економіка встояла перед ударами росіян, щобільше, у 2023 році вона почала швидко відновлюватися. Інфляція в Україні склала 5,3% на рік, що менше, ніж у деяких країнах ЄС, Національний банк планує послабити валютний контроль, а міжнародні резерви досягли небачених 40 млрд доларів.

Зараз все ще існує ризик того, що підтримка України може послабшати в США та Європі, оскільки війна переходить у позиційну, у країн-донорів напружене фінансове становище. До цього також додаються політичні розборки в США, де до влади у 2024 році може прийти Дональд Трамп, та проблеми у ЄС, де прем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо фактично грають на боці російського терористичного режиму.

"Але солідарність з Києвом візьме гору у 2024 році, хоча б тому, що Європа і США не мають особливого вибору – і тому, що для союзних держав це високоприбуткова інвестиція", – зазначає видання.

Кільський інститут світової економіки зазначає, що до липня 2024 року міжнародні донори вже зобов'язалися надати Україні різної допомоги на понад 230 млрд євро. Половину з них дає Євросоюз, 70 млрд євро виділили США.

Потрібно ще більше грошей, але навіть попри політичні ризики вони будуть надходити – альтернативою є розгром України, що неприпустимо для західних країн. Варто зазначити, що вже вкладена та вже обіцяна суми допомоги разом складають 0,5% річного ВВП ЄС та 0,3% річного ВВП США. Але це мізерна ціна за протистояння з Росією, резюмує видання – оскільки у разі прямого протистояння з РФ довелося б вкладати значно більше грошей, сил, часу та життів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США має "план" розвитку України без вкладень.

Конгрес США зможе схвалити пакет допомоги України у середині січня. Якщо законопроєкт прийнятий не буде, існує і план "Б".

Теги:
#США #Євросоюз #Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні