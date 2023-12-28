ЗМІ: У Байдена змінюють стратегію щодо війни України проти Росії

При цьому Україну не відмовляють від спроб влаштувати нові контрнаступи

Останнім часом в США спостерігаються зміни у веденні політики щодо війни в Україні. Адміністрація президента Джозефа Байдена все частіше робить акцент на тому, що Україну потрібно забезпечити "найкращою позицією" на так званих "можливих переговорах" з російським терористичним режимом – а також на тому, що Україна повинна перейти до оборонної стратегії.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела у Білому домі та Європі. Автори матеріалу стверджують, що політики у США та Європі зараз обговорюють необхідність для України переходити до оборони.

Зокрема мова йде про посилення української протиповітряної оборони та будівництво ліній укріплень уздовж напрямків, які знаходяться у зоні ризику російського наступу. Також в США прийнято рішення сприяти швидкому відродженню оборонної промисловості України, щоб Київ сам міг забезпечувати себе необхідним озброєнням – оскільки поведінка Конгресу показує, що розраховувати на нього неможливо.

Джерело видання в адміністрації Байдена зазначило, що при цьому США не відмовляють Україну до підготовки чергових контрнаступів та наголошують, що зараз не планується жодних переговорів з росіянами. А європейське джерело сказало, що Альянс розглядає безпрецедентний крок – надати Україні членство в НАТО прискореними темпами, щоб поставити Києв у ліпше положення у порівнянні з РФ.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше повідомляли, що у них залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакета безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні та безпеки власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі прийняти.

"Телеграф" писав, що Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що стало 54 траншем допомоги з 2021 року. На 2023 рік це буде останній пакет.