Хоче знову привернути до себе увагу? Друг Путіна погрожує США війною

Лідер КНДР висловив упевненість у тому, що 2024 рік стане "розквітом зміцнення підготовки до війни"

В перший день нового року, 1 січня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомив військовим командирам країни, що найпотужніші засоби повинні бути готові для знищення Сполучених Штатів та Південної Кореї, якщо вони виберуть військове протистояння.

Про це повідомляє Reuters. Кім Чен Ин висловив побоювання, що небезпека збройного протистояння на Корейському півострові швидко стає реальністю через ворожі маневри, включаючи Сполучені Штати, і закликав країну "точити меч", аби захистити себе.

"Якщо ворог обере військове протистояння … наша армія повинна завдати смертельний удар для повного їх знищення, мобілізуючи всі найтвердіші засоби та можливості без найменшого вагання", — сказав Кім.

При цьому лідер КНДР висловив упевненість у тому, що 2024 рік стане "розквітом зміцнення підготовки до війни".

За 2023 рік, Північна Корея провела випробування своїх найбільших балістичних ракет та запустила свій перший військовий розвідувальний супутник, що, за словами Кіма, становить значний прогрес у модернізації збройних сил країни.

Зазначається, що загострення риторики з боку Кіма відбувається в умовах збільшення військових навчань США з Південною Кореєю протягом минулого року, з виведенням більше стратегічних військових активів, включаючи ядерну зброю, авіаносці та великі бомбардувальники.

У понеділок, президент Південної Кореї Юн Сук Йол, пообіцяв прискорити роботи над створенням системи протиракетної оборони та системи на основі розширеного стримування США.

Раніше "Телеграф" писав, що у КНДР заявили про успішний запуск супутника-шпигуна. Успішний запуск відбувся після двох попередніх невдалих спроб у травні та серпні 2023 року.