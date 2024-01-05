В США обіцяють покарати КНДР та Іран за постачання ракет Росії – але знов тільки санкціями

США мають підтверджені дані про переговори РФ, Ірану та КНДР

Сполучені Штати готують покарання для Ірану та Північної Кореї, яке буде спрямовано на осіб, що допомагають російським терористам отримувати зброю, зокрема балістичні ракети, з цих двох країн. Нажаль, це вчергове будуть тільки санкції, а не щось більш потужне та вагоме.

Про покарання заявив на брифінгу 4 січня спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він заявив, що США мають усі докази переговорів РФ з Північною Кореєю та Іраном щодо передачі озброєння.

"У відповідь на діяльність Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку заходів із союзниками та партнерами. Ми вимагатимемо, аби Росія відповіла за чергове порушення своїх міжнародних зобов’язань. Ми накладемо санкції на тих, хто сприяє переданню зброї між Росією і КНДР та Росією й Іраном", – заявив він.

Окрім того, Кірбі заявив, що США будуть й надалі оприлюднювати інформацію щодо збройових домовленостей Росії. Це нібито не дозволить іншим країнам потайки допомагати росіянам.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних націй збереться на позачергове засідання 10 січня через постачання Північною Кореєю балістичних ракет російському терористичному режиму. Російські терористи використовують ці ракети у війні проти України.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що КНДР розпочала передачу балістичних ракет Росії. Йдеться про ракети малої дальності.