Кулеба впевнений, що Україна забере усі російські гроші на Заході: він пояснив, чому

Передача активів країни-терориста Україні займе певний час, оскільки це складний процес

Український уряд впевнений у тому, що Україна отримає заморожені російські активи, які буде витрачено на відбудову країни після російського вторгнення. Є сподівання, що перші гроші надійдуть ще до кінця війни з російськими терористами.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню El Pais. Кулеба зазначив, що російські терористи повинні сплатити ціну за збитки, яких завдали Україні.

"Це станеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі. Тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибутки від них і податки на ці доходи. Заморожених активів достатньо, щоб покрити понад 80% наших потреб у відновленні. Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала", – сказав він.

Кулеба визнав, що отримання коштів займе деякий час. Спочатку потрібно збудувати комплексну систему для вирішення усіх юридичних питань та задіяння фінансових механізмів.

Це складний правовий, регуляторний і фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться прийняти, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні. Також і США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.

Російський терористичний режим тим впадає у неконтрольовану істерику за думки, що заморожені у рамках санкцій активи російського Центробанку дійсно можуть бути конфісковані. Кремль вдався до погроз, заявляючи, що РФ готова повністю розірвати дипломатичні відносини з США, якщо західні країни приймуть рішення про конфіскацію.