Мільйон снарядів для України: в ЄС виступили с чіткою обіцянкою

На кінець грудня Україні поставили понад 300 000 боєприпасів

Європейський союз зможе виробити 1 млн артилерійських боєприпасів для України до кінця цієї зими. Цю допомогу планують надіслати вже цієї весни

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі. За її словами, Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і в ЄС досягнуть цієї мети.

Водночас представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили понад 300 000 боєприпасів, а ще 3300 ракет доставили з наявних запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 000 снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", – додав він.

Нагадаємо, що у ЄС пообіцяли все ж таки дати Україні мільйон снарядів навесні. Щоб досягти поставленої мети, державам ЄС необхідно скоротити експорт озброєнь до третіх країн, а також домогтися, щоб національні уряди натиснули на оборонні компанії з метою збільшення обсягів виробництва.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон каже, що Євросоюз здатний наростити виробництво озброєнь. Це дозволить у термін від півтора до двох років зрівнятися з Росією за цим показником.

Раніше "Телеграф" писав, що відомі результати екстреного засідання Україна-НАТО. Члени Північноатлантичного Альянсу озвучили плани на 2024 рік щодо підтримки України, але без подробиць.