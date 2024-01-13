Bloomberg: Росія планує судитися за активи – і впевнена, що переможе

Російський режим впевнений, що у будь-якому випадку він досягне мети – або забере активи назад, або не дасть конфіскувати їх на користь України

Російський терористичний режим зайнятий розробкою судового позову, покликаного завадити Сполученим Штатам та Європейському Союзу конфіскувати російські активи, заморожені у рамках санкцій, для подальшої передачі грошей Україні. Щобільше, росіяни знайшли на Заході безпринципові міжнародні юридичні компанії, які погодилися представляти інтереси терористів у західних судах.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планами терористів. Росіяни впевнені у перемозі – російські чиновники, яким доручено це питання, вважають, що США та ЄС навряд чи зуміють конфіскувати активи РФ.

Окрім того, РФ заплатило великі гроші різноманітним "експертам", сподіваючись отримати "експертні висновки" щодо неможливості конфіскувати активи законно, а також за збір інформації щодо прецедентів вилучення іноземних активів у світі. Російський Центробанк свої плани коментувати відмовився, а спікер Кремля Дмитро Пєсков почав погрожувати західним країнам.

"Це потягне за собою дуже серйозні судові та юридичні витрати для тих, хто приймає такі рішення", – заявив він.

Російські терористи ще з 2023 року виношують плани оскаржити у суді заморозку активів, або їхню можливу конфіскацію. Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна в інтерв'ю російським пропагандистам заявляла, що заморозка активів, мовляв, "негативний сигнал для усіх центральних банків світу".

Російські чиновники, зазначає агентство, впевнені, що переможуть у будь-якому випадку: розгляд справи у судах, навіть якщо росіянам не вдасться розморозити активи, повністю виключить можливість передачі Україні грошей. Втім, терористи вважають, що Захід нібито не має шансів у суді – росіяни раптово згадали про міжнародне право та заявляють, що нібито немає законних підстав для конфіскації активів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні. Також і США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.

Російський терористичний режим тим впадає у неконтрольовану істерику за думки, що заморожені у рамках санкцій активи російського Центробанку дійсно можуть бути конфісковані. Кремль вдався до погроз, заявляючи, що РФ готова повністю розірвати дипломатичні відносини з США, якщо західні країни приймуть рішення про конфіскацію.