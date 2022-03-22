Будуть свіжими кілька тижнів, а то й місяців: як зберегти продукти без холодильника

Через перебої з електрикою та бойові дії багато продуктів псується

Російське вторгнення принесло мирним жителям України чимало бід, у тому числі і з продовольством. Деякі населені пункти надовго залишаються без електрики, що тягне за собою не тільки зникнення зв’язку, а й неможливість зберігати їжу в холодильнику чи морозилці.

Жителька села на Житомирщині Тетяна Будько розповіла "Фактам", які засоби застосовує, щоб "продовжити" життя деяким продуктам без допомоги техніки, котра потребує підключення до мережі.

Яйця. За словами господині, її спосіб дозволяє зберегти свіжість яєць до півроку. Слід взяти трилітрову банку, гашене вапно та воду. Спосіб дуже простий: складаємо яйця в банку, змішуємо 2-3 ложки вапна з водою і заливаємо цією рідиною по вінця. Банки закатуються та вирушають у підвал.

За словами господині, її спосіб дозволяє зберегти свіжість яєць до півроку. Слід взяти трилітрову банку, гашене вапно та воду. Спосіб дуже простий: складаємо яйця в банку, змішуємо 2-3 ложки вапна з водою і заливаємо цією рідиною по вінця. Банки закатуються та вирушають у підвал. Вершкове масло. Для його збереження відмінно підійде солона вода — 2 чайні ложки солі на літр води. Перед тим, як продукт відправляти у розчин, слід обернути його у фольгу.

Для його збереження відмінно підійде солона вода — 2 чайні ложки солі на літр води. Перед тим, як продукт відправляти у розчин, слід обернути його у фольгу. М’ясо. Його маринуємо в оцті, складаємо каструлю, яку додатково ставимо у воду і тримаємо у прохолодному темному місці — можна у підвалі.

Його маринуємо в оцті, складаємо каструлю, яку додатково ставимо у воду і тримаємо у прохолодному темному місці — можна у підвалі. Сало. Це, мабуть, відомо всім — сало можна засолити і закатати в банки, воно чудово витримує такий спосіб зберігання.

Це, мабуть, відомо всім — сало можна засолити і закатати в банки, воно чудово витримує такий спосіб зберігання. Ковбаса. Для збереження цього продукту знадобиться рушник, просякнутий солоною водою. Ковбасу слід порізати на шматочки і загорнути в такий рушник. Товар збереже свіжість протягом тижня-півтора.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим можна замінити тушонку в умовах війни. Спойлер — якщо використовувати замість м’яса рибу, то голодним не залишишся.

Також "Телеграф" давав рецепт дуже смачних і пишних оладок, які не вимагають дріжджів та борошна.