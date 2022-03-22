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Будуть свіжими кілька тижнів, а то й місяців: як зберегти продукти без холодильника

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Всі продукти мають термін придатності, але деяким його можна "продовжити" Новина оновлена 22 березня 2022, 06:40
Всі продукти мають термін придатності, але деяким його можна "продовжити"

Через перебої з електрикою та бойові дії багато продуктів псується

Російське вторгнення принесло мирним жителям України чимало бід, у тому числі і з продовольством. Деякі населені пункти надовго залишаються без електрики, що тягне за собою не тільки зникнення зв’язку, а й неможливість зберігати їжу в холодильнику чи морозилці.

Жителька села на Житомирщині Тетяна Будько розповіла "Фактам", які засоби застосовує, щоб "продовжити" життя деяким продуктам без допомоги техніки, котра потребує підключення до мережі.

  • Яйця. За словами господині, її спосіб дозволяє зберегти свіжість яєць до півроку. Слід взяти трилітрову банку, гашене вапно та воду. Спосіб дуже простий: складаємо яйця в банку, змішуємо 2-3 ложки вапна з водою і заливаємо цією рідиною по вінця. Банки закатуються та вирушають у підвал.
  • Вершкове масло. Для його збереження відмінно підійде солона вода — 2 чайні ложки солі на літр води. Перед тим, як продукт відправляти у розчин, слід обернути його у фольгу.
  • М’ясо. Його маринуємо в оцті, складаємо каструлю, яку додатково ставимо у воду і тримаємо у прохолодному темному місці — можна у підвалі.
  • Сало. Це, мабуть, відомо всім — сало можна засолити і закатати в банки, воно чудово витримує такий спосіб зберігання.
  • Ковбаса. Для збереження цього продукту знадобиться рушник, просякнутий солоною водою. Ковбасу слід порізати на шматочки і загорнути в такий рушник. Товар збереже свіжість протягом тижня-півтора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим можна замінити тушонку в умовах війни. Спойлер — якщо використовувати замість м’яса рибу, то голодним не залишишся.

Також "Телеграф" давав рецепт дуже смачних і пишних оладок, які не вимагають дріжджів та борошна.

Теги:
#М'ясо #Продукти #Олія #Холодильник #Сало #Яйця #Ковбаса #Зберігання
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