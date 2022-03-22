Будуть свіжими кілька тижнів, а то й місяців: як зберегти продукти без холодильника
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Через перебої з електрикою та бойові дії багато продуктів псується
Російське вторгнення принесло мирним жителям України чимало бід, у тому числі і з продовольством. Деякі населені пункти надовго залишаються без електрики, що тягне за собою не тільки зникнення зв’язку, а й неможливість зберігати їжу в холодильнику чи морозилці.
Жителька села на Житомирщині Тетяна Будько розповіла "Фактам", які засоби застосовує, щоб "продовжити" життя деяким продуктам без допомоги техніки, котра потребує підключення до мережі.
- Яйця. За словами господині, її спосіб дозволяє зберегти свіжість яєць до півроку. Слід взяти трилітрову банку, гашене вапно та воду. Спосіб дуже простий: складаємо яйця в банку, змішуємо 2-3 ложки вапна з водою і заливаємо цією рідиною по вінця. Банки закатуються та вирушають у підвал.
- Вершкове масло. Для його збереження відмінно підійде солона вода — 2 чайні ложки солі на літр води. Перед тим, як продукт відправляти у розчин, слід обернути його у фольгу.
- М’ясо. Його маринуємо в оцті, складаємо каструлю, яку додатково ставимо у воду і тримаємо у прохолодному темному місці — можна у підвалі.
- Сало. Це, мабуть, відомо всім — сало можна засолити і закатати в банки, воно чудово витримує такий спосіб зберігання.
- Ковбаса. Для збереження цього продукту знадобиться рушник, просякнутий солоною водою. Ковбасу слід порізати на шматочки і загорнути в такий рушник. Товар збереже свіжість протягом тижня-півтора.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим можна замінити тушонку в умовах війни. Спойлер — якщо використовувати замість м’яса рибу, то голодним не залишишся.
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