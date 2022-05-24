Україна залишилася без солі — чи чекати на дефіцит і звідки братимемо стратегічний продукт

Як і з паливом Україна імпортувала багато солі з Білорусі та росії, які країни можуть допомогти нам із сіллю

Внаслідок війни на Донбасі на українців очікує дефіцит солі. Справа в тому, що держпідприємство "Артемсоль" (розташоване в Соледарі Донецької області), яке є головним видобувачем у країні, зупинило виробництво через наближення лінії фронту.

За словами в. о. директора ДП "Артемсоль" Віктора Юрина, виробництво поставили на паузу ще у квітні, а через обстріл залізничної станції "Сіль" вивезення залишків готової продукції також ускладнене.

"Артемсоль" все – тепер допомогти може лише імпорт

Віктор Юдін запевняє, що запас готової продукції з підприємства було вивезено тоді ж у квітні. Тепер сіль із "Артемсолі" доведеться заміщати імпортною.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її треба виготовляти. У якихось магазинах [наша сіль] напевно є. Я у Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилася турецька, румунська сіль... Поки ведуться бої, доведеться заміщати [нашу сіль] ] імпортованою", — додав він.

ДП "Артемсоль" є найбільшим виробником солі в Україні, що видобув у 2021 році 1,9 млн. тонн солі, чимала частина якого пішла на експорт до Угорщини, Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Румунії.

Ще два великі родовища солі в Україні – Слов’янське, також на Донбасі та Солотвинське на Закарпатті.

Туреччина допоможе нам?

За даними Держстату України, у січні 2022 року в Україну було імпортовано 10 518 тонн солі, з яких 7315 тонн було імпортовано з Білорусі (7075 тонн) та Росії. З початком агресії росії проти України, підтриманої білоруським диктатором Олександром Лукашенком, будь-який імпорт природно припинився.

Якщо вірити Держстату, допомогти Україні з імпортом солі може, перш за все, Туреччина, яка в січні імпортувала в Україну 3142 тонни солі. Потім йдуть Бельгія з 24 тоннами та Німеччина з 21,3 тоннами.

Також у майбутньому очікується постачання від найбільших світових виробників солі у світі – США, Китаю та Індії, які поки що в Україну сіль не поставляють.

У багатьох магазинах вже ввели обмеження на продаж солі в одні руки, що все більше нагадує паливну кризу, що вибухнула в Україні наприкінці квітня, викликана обстрілами українських НПЗ та припиненням імпорту палива з Росії та Білорусі.