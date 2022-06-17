Бензин та дизель знову дорожчають: свіжі ціни на пальне в Україні

Багато АЗС не надають весь перелік марок бензину, потрібних водіям

Станом на ранок п’ятниці, 17 червня, в Україні знову трохи підскочила середня вартість палива порівняно з попередньою добою. В основному змінилися показники бензину (А-95) та автомобільного газу.

Як свідчать дані ресурсу "Авто-РІА" за один літр А-95+ попросять заплатити 52,29 грн. Звичайний "дев’яносто п’ятий" обійдеться трохи дешевше – по 50,29 грн/літр.

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Варто зазначити, що динаміку зростання вартості деяких видів палива правильно відслідкувати на цьому сайті неможливо — у четвер їм не вдалося зібрати дані щодо А-95+ та автомобільного газу.

Тим не менш, на 17 червня повідомляється про такі ціни: дизельне паливо — 56,59 грн/літр; газ — 41,74 грн/літр; А-92 — 51,50 грн/літр.

Підкреслимо, що хоч середня вартість дизпалива і знизилася, проте різні заправки демонструю цінники, які куди вищі за цю цифру. Детальніше — в інфографіці нижче:

Також ми перевірили дані сайту "Мінфін", який спирається на інформацію від консалтингової групи А-95. Тут ціни на все паливо демонструють динаміку щодо подорожчання, крім бензину А-92. Його вартість порівняно з минулою добою залишилася незмінною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чого чекати від ринку бензину цього літа. Згідно з поясненнями експерта, цінові гойдалки щодо палива пов’язані з його нерегулярним постачанням в Україну.

Також ми писали про кілька способів самостійно злити бензин із бака машини – щоб мати вдома запас у каністрі.