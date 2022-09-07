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Мілованов радить українцям збирати тривожні чемонданчики з їжею: у мережі їдко відповіли

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Експерти раніше рекомендували мати вдома триденний запас продуктів у тривожному рюкзаку Новина оновлена 07 вересня 2022, 10:08
Експерти раніше рекомендували мати вдома триденний запас продуктів у тривожному рюкзаку

Причин цієї підготовки політик назвав кілька

Тривожна валізка на випадок надзвичайних ситуацій повинна включати не лише документи, а й воду з їжею. Про це вирішив нагадати українцям радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. Зробив він це у незвичайній формі. Мати при собі їжу та воду він порекомендував із двох причин, одна з якої близькість до передової.

Другою Мілованов назвав бідність. Слова політика обурили українців. Вони не розуміють, як "тривожна валізка" з їжею може допомогти при бідності населення, а також нагадують Мілованову, що в країні вже пів року йдуть повномасштабні воєнні дії і люди готуються до ймовірних проблем.

Мілованов про валізку з їжею - реакція України
Мілованов про тривожну валізку
Про підготовку до небезпеки

Обурило громадян і те, що Мілованов, як частина президентської команди, мовчав про таку підготовку до початку повномасштабного вторгнення. Багато користувачів відзначили, що війна йде з 2014 року і готовність мала бути і раніше. До проблем готуватися треба на державному рівні, а не перекладати на плечі людей, вважають коментатори.

Про підготовку запасів їжі та Мілованова
Коментар про Милованова та підготовку запасів їжі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами секретаря РНБО, підготовка до російського вторгнення в Україні тривала з 2019 року. При цьому найгірший сценарій для України після російського вторгнення вже пройдено, вважають у Міноборони.

Теги:
#Продукти #Тимофій Милованов #Тривожний чемоданчик