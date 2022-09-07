Мілованов радить українцям збирати тривожні чемонданчики з їжею: у мережі їдко відповіли

Причин цієї підготовки політик назвав кілька

Тривожна валізка на випадок надзвичайних ситуацій повинна включати не лише документи, а й воду з їжею. Про це вирішив нагадати українцям радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. Зробив він це у незвичайній формі. Мати при собі їжу та воду він порекомендував із двох причин, одна з якої близькість до передової.

Другою Мілованов назвав бідність. Слова політика обурили українців. Вони не розуміють, як "тривожна валізка" з їжею може допомогти при бідності населення, а також нагадують Мілованову, що в країні вже пів року йдуть повномасштабні воєнні дії і люди готуються до ймовірних проблем.

Обурило громадян і те, що Мілованов, як частина президентської команди, мовчав про таку підготовку до початку повномасштабного вторгнення. Багато користувачів відзначили, що війна йде з 2014 року і готовність мала бути і раніше. До проблем готуватися треба на державному рівні, а не перекладати на плечі людей, вважають коментатори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами секретаря РНБО, підготовка до російського вторгнення в Україні тривала з 2019 року. При цьому найгірший сценарій для України після російського вторгнення вже пройдено, вважають у Міноборони.