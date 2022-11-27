Як покращити самопочуття взимку: важлива деталь, про яку не варто забувати
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Через високу сухість у кімнаті можуть виникнути проблеми із самопочуттям
Взимку люди починають частіше користуватися центральним опаленням та електричними обігрівачами, які хоч і роблять тепліше, але мають і серйозний мінус, що полягає в осушенні повітря.
Як повідомляється в інстаграм-спільноті медичного онлайн-хабу DOC.ua, сухе повітря негативно впливає на слизову оболонку, викликаючи захисну реакцію організму у вигляді виділення секрету.
Через постійне збільшення кількості секрету, виникає закладеність носа і нежить.
Крім проблем з диханням сухе повітря може призвести й до інших проблем, на кшталт:
- респіраторних захворювань та інфекцій;
- зневоднення організму;
- погіршення кольору шкіри на обличчі та виникнення чутливості;
- роздратування очей;
- алергії;
- зниження працездатності.
Щоб не допускати пересихання повітря, рекомендується слідувати кільком простим пунктам, а саме:
- провітрювати приміщення;
- завести кімнатні рослини (алое, фікус або драцена добре підійдуть для цих цілей);
- придбати зволожувач повітря, як варіант можна використовувати пульверизатор або накрити батареї мокрим простирадлом;
- робити вологе прибирання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про швидкі способи утеплити квартиру та тим самим зменшити витрати на опалення взимку.