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Як покращити самопочуття взимку: важлива деталь, про яку не варто забувати

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зволожити повітря можуть допомогти рослини або спеціальні пристрої Новина оновлена 27 листопада 2022, 15:51
Зволожити повітря можуть допомогти рослини або спеціальні пристрої

Через високу сухість у кімнаті можуть виникнути проблеми із самопочуттям

Взимку люди починають частіше користуватися центральним опаленням та електричними обігрівачами, які хоч і роблять тепліше, але мають і серйозний мінус, що полягає в осушенні повітря.

Як повідомляється в інстаграм-спільноті медичного онлайн-хабу DOC.ua, сухе повітря негативно впливає на слизову оболонку, викликаючи захисну реакцію організму у вигляді виділення секрету.

Через постійне збільшення кількості секрету, виникає закладеність носа і нежить.

Крім проблем з диханням сухе повітря може призвести й до інших проблем, на кшталт:

  • респіраторних захворювань та інфекцій;
  • зневоднення організму;
  • погіршення кольору шкіри на обличчі та виникнення чутливості;
  • роздратування очей;
  • алергії;
  • зниження працездатності.

Щоб не допускати пересихання повітря, рекомендується слідувати кільком простим пунктам, а саме:

  • провітрювати приміщення;
  • завести кімнатні рослини (алое, фікус або драцена добре підійдуть для цих цілей);
  • придбати зволожувач повітря, як варіант можна використовувати пульверизатор або накрити батареї мокрим простирадлом;
  • робити вологе прибирання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про швидкі способи утеплити квартиру та тим самим зменшити витрати на опалення взимку.

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