Як покращити самопочуття взимку: важлива деталь, про яку не варто забувати

Через високу сухість у кімнаті можуть виникнути проблеми із самопочуттям

Взимку люди починають частіше користуватися центральним опаленням та електричними обігрівачами, які хоч і роблять тепліше, але мають і серйозний мінус, що полягає в осушенні повітря.

Як повідомляється в інстаграм-спільноті медичного онлайн-хабу DOC.ua, сухе повітря негативно впливає на слизову оболонку, викликаючи захисну реакцію організму у вигляді виділення секрету.

Через постійне збільшення кількості секрету, виникає закладеність носа і нежить.

Крім проблем з диханням сухе повітря може призвести й до інших проблем, на кшталт:

респіраторних захворювань та інфекцій;

зневоднення організму;

погіршення кольору шкіри на обличчі та виникнення чутливості;

роздратування очей;

алергії;

зниження працездатності.

Щоб не допускати пересихання повітря, рекомендується слідувати кільком простим пунктам, а саме:

провітрювати приміщення;

завести кімнатні рослини (алое, фікус або драцена добре підійдуть для цих цілей);

придбати зволожувач повітря, як варіант можна використовувати пульверизатор або накрити батареї мокрим простирадлом;

робити вологе прибирання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про швидкі способи утеплити квартиру та тим самим зменшити витрати на опалення взимку.