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День внучат 2021: милі картинки, листівки і поздоровлення з сімейним святом

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День внучат 2 021 Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:11
День внучат 2 021

7 вересня вважається Днем внучат.

У вівторок, 7 вересня, відзначається миле сімейне свято — День внучат. Це відмінний привід зібратися всією родиною за столом і поговорити, побалувавши себе і своїх онуків смачними пирогами/пиріжками та чаєм.

Традиція відзначати це свято була перейнята у жителів Нідерландів, де його відзначають вже кілька десятиліть. Також, його відзначають більш ніж в 30 країнах світу, проте дати святкування і назви свят різняться. Але зміст залишається тим самим в кожній країні.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки з Днем внучат:

Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021
Привітання з Днем внучат 2021

Також, 7 вересня ще відзначається Єврейський Новий рік — Рош а-Шана. "Телеграф" зібрав вітальні картинки і листівки і з цього приводу.

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