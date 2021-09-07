День внучат 2021: милі картинки, листівки і поздоровлення з сімейним святом

7 вересня вважається Днем внучат.

У вівторок, 7 вересня, відзначається миле сімейне свято — День внучат. Це відмінний привід зібратися всією родиною за столом і поговорити, побалувавши себе і своїх онуків смачними пирогами/пиріжками та чаєм.

Традиція відзначати це свято була перейнята у жителів Нідерландів, де його відзначають вже кілька десятиліть. Також, його відзначають більш ніж в 30 країнах світу, проте дати святкування і назви свят різняться. Але зміст залишається тим самим в кожній країні.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки з Днем внучат:

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Привітання з Днем внучат 2021

Також, 7 вересня ще відзначається Єврейський Новий рік — Рош а-Шана. "Телеграф" зібрав вітальні картинки і листівки і з цього приводу.