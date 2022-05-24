Бажаю мирного неба! Яскраві листівки та картинки для рідних та друзів

Надсилайте побажання мирного неба та добра у листівках та даруйте позитивні емоції

Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. Тепер рідні та близькі бажають не просто доброго дня, а й мирного неба та рідної землі під ногами.

Наразі кожен українець ось уже три місяці молиться за свою батьківщину та життя її захисників.

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"Телеграф" підготував для читачів красиві картинки з побажаннями миру та добра, щоб ви могли порадувати своїх близьких, коханих та друзів. Подаруйте приємні емоції своїм рідним, відправивши листівку в соцмережі або месенджері.

Побажання мирного неба в Україні: картинки

Нагадаємо, що 27 травня у більшості українських шкіл відзначають останній дзвінок. Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки із закінченням навчального року у 2022 році в Україні.