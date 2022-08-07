З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2022! Красиві листівки та картинки українською мовою

У першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України

Згідно з календарем державних свят на серпень-2022, у неділю відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України. Щорічно свято відзначається у першу неділю серпня.

День Повітряних сил ЗСУ — це свято, яке було започатковане у 2007 році указом президента Віктора Ющенка і є визнанням значущості Повітряних сил Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну головне завдання особового складу повітряного командування — знищувати в українському небі ворожі російські ракети та безпілотники.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку привітань з Днем Повітряних сил ЗСУ у листівках та картинках українською мовою, якими ви можете привітати своїх знайомих, рідних чи друзів з їх професійним святом. Надішліть листівку в соцмережі або месенджері.

З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2022 — листівки та картинки українською мовою

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