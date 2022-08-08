З Днем військ зв’язку ЗСУ 2022! Зворушливі листівки та картинки українською мовою

Війська зв’язку – це одна з найважливіших частин армії України.

На календарі 8 серпня, а це означає, що в Україні відзначається важливе державне свято, присвячене українській армії — День військ зв’язку ЗСУ. Щороку свято відзначається в той самий день.

Історія цього свята бере свій початок ще 1920 року, коли саме 8 серпня у Києві розпочали підготовку перші зв’язківці, тим самим започаткувавши історію українських військ зв’язку. Через 9 років після проголошення незалежності у лютому 2000 року указом президента Леоніда Кучми було встановлено День військ зв’язку.

Заслуги зв’язківців, особливо у час, неможливо переоцінити, адже саме вони володіють всі необхідною інформацією і передають її безпечними каналами. Також зв’язківці допомагають убезпечити життя своїм товаришам по службі, не даючи ворогові дізнатися про свої позиції і плани.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку привітань із Днем військ зв’язку сил ЗСУ у листівках та картинках українською мовою, якими ви можете привітати своїх знайомих, рідних чи друзів із їхнім професійним святом. Надіслати вітання можна у соцмережі чи месенджері.

Привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ: картинки та листівки

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