З Днем Збройних Сил України-2022! Найкращі патріотичні листівки українською мовою

За традицією, 6 грудня вітають усіх українських військових, які захищають та звільняють від російської окупації Україну

Щороку 6 грудня відзначається одне з найважливіших свят в Україні, присвячене нашим захисникам – День Збройних Сил.

"Телеграф" розповідає про історію свята, його традиції. Також публікуємо для наших читачів гарні листівки та вітальні картинки до Дня Збройних Сил України 6 грудня українською мовою.

День ЗСУ 2022 — історія свята

Національні збройні сили почали формуватись ще на початку 20 століття. Першим військовим утворенням вважають Легіон українських січових стрільців, котрі стали героями народних пісень. 1917 року було сформовано армію Української Народної Республіки (УНР), яка, на жаль, проіснувала недовго. Під час Другої світової війни з’явилася Українська Повстанська Армія (УПА), але вона проіснувала недовго – була знищена владою СРСР після війни.

День ЗСУ українці почали офіційно відзначати з 1993 року — саме тоді Кабмін затвердив відповідну постанову. У мирний час 6 грудня проходили урочисті церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата, урочисті збори, церемонії вручення державних нагород, святкові концерти та феєрверки.

Сьогодні ЗСУ – це тисячі високопрофесійних солдатів, сержантів, офіцерів та генералів, які виконують важливу місію, захищаючи незалежність нашої держави та демонструючи приклад мужності та патріотизму, звільняючи Україну від окупаційної армії росії.

З Днем ЗСУ-2022 — листівки та картинки українською

Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.