З днем театру! Яскраві привітання у картинках та листівках

День театру щорічно відзначають у всьому світі

У понеділок, 27 березня, своє професійне свято відзначають усі працівники театрів – Міжнародний день театру. Зазначимо, що День театру — це не лише про акторів, а й про всіх, хто працює у цьому "храмі культури": режисерів, акторів, сценографів, білетерів тощо. Не забувайте — "театр починається з вішалки".

Святкування "Всесвітнього дня театру" було встановлено у 1961 році з ініціативи делегатів ІХ конгресу Міжнародного інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО. Традиційно це свято проходить під гаслом "Театри як засіб взаєморозуміння та зміцнення миру між народами".

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки та картинки українською мовою зі Всесвітнім днем театру 27 березня, щоб ви могли привітати всіх, хто причетний до цього свята.

Привітання з Днем театру: картинки та листівки

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