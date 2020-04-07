Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки

1 Цього дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії і сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір’ю Божою. Одним із головних символів Благовіщення є біла лілія. Вона втілює родючість і любов, а також непорочность, чистоту і святість. Свято Благовіщення рекомендується провести в гарному настрої, з радістю і вдячністю з найближчими поруч людьми. Сьогодні усі християни відзначають і шанують свято Благовіщення. Своїми привітаннями ми нагадуємо один одному про важливість свята і наповнюємо душу теплом. Привітання з Благовіщенням у прозі У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!

2 Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує вас своєю любов’ю, добротою і небесним теплом.

3 Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

4 Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

5 Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

6 З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

7 В таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.

8 Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!

9 Привітанням з Благовіщенням у віршах Нехай Благовіщення прийдеІ вам здоров’я принесе,Нехай Господь благословить,Нехай за все винагородить.

10 Живіть весело завжди,Щоб не прийшла у дім біда,Щоб нудьга чужою вам була,І радість вас знайти змогла!

11 З Благовіщенням вітаю!Всього світлого і доброго бажаю!Миру в домі, віри міцноїІ любові самовідданої святої!

12 Матір Божа – наш захист,Ми до тебе звертаємося завжди,Допомагаєш ти у важких справах,Ти приходиш, коли біда.В цей день великий, святий,Моє серце з тобою.Я бажаю своїй родині,Звернути свої душі до тебе.