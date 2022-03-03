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Мер Харкова скасував комуналку для деяких мешканців: кого це торкнеться

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ігор Терехов Новина оновлена 03 березня 2022, 12:05
Ігор Терехов

Влада міста йде назустріч волонтерам.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну міський голова Харкова Ігор Терехов знову звернувся до мешканців міста.

Відповідне відео опубліковано на telegram-каналі Pravda Gerashchenko.

На відео Терехов подякував усім за підтримку після бомбардувань міста. Інші області, міста та іноземні партнери везуть гуманітарну допомогу у місто. Крім того, мер Харкова наголосив на особливій ролі волонтерів, які доставляють необхідні продукти по всьому місту, а також жителів, які готують їжу. Терехов заявив, що для таких людей він скасовує комуналку.

"Я прийняв рішення, що всі комунальні послуги людям, які готують їжу для харків’ян, будуть анульовані. Ми тримаємось, ми переможемо, ми харків’яни!" — заявив Терехов.

Нагадаємо, Харків зазнає щоденного обстрілу ворожої армії. Другого березня авіаудару зазнав центр міста. У мережі доступні фото Харківської міської ради, у яку росіяни поцілили крилатою ракетою. Під час обстрілів Харкова путінськими військами загинула співробітниця СММ ОБСЄ.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Ігор Терехов #Війна з Росією
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