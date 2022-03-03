Обстріл окупантами Чернігова: стала відома кількість жертв

Російська армія продовжує обстрілювати мирних мешканців України.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного російського вторгнення в Україну авіація Росії атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, внаслідок чого загинули громадяни України.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА на своєму офіційному telegram-каналі.

За інформацією джерела, російська авіація атакувала дві школи в районі Старої Подусівки та приватні будинки. На місці обстрілу працюють рятувальники. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 9 людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія завдала потужного ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі Чернігова. У цьому районі, за інформацією місцевої влади, немає жодного військового об’єкта. Поруч із багатоповерхівкою знаходяться лікарні, кілька шкіл, дитячих садків та інші багатоповерхові житлові масиви.

Чернігівська ОДА опублікувала фото та відео наслідків російських ударів.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно звернулася до НАТО за допомогою через ядерний тероризм Росії.