"Мамо, знайди свого сина!": росіянкам видали інструкцію, як забрати свого сина з полону
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Українці запропонували російським матерям забрати своїх синів із полону.
У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російським матерям пояснили, як забрати свого сина з полону.
З детальною покроковою інструкцією, як це зробити, ознайомив на своїй сторінці в telegram радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
За інформацією Геращенка, російські полонені будуть видавати матерям, але для цього їм слід спершу зв’язатися з українською стороною. Антон опублікував покрокову інструкцію.
- 1. Полонені будуть видаватися їхнім матерям
- 2. Для цього матерям треба їхати забирати полоненого до Києва
- Щоб дізнатися про долю сина, можна піти одним із трьох шляхів:
- 1. Написати в телеграм-канал "Вантаж-200" https://t.me/rf200_now
- 2. Зателефонувати на гарячу лінію за одним із номерів: +380894201860, +380894201861, +380894201862
- 3. Написати на пошту [email protected]
Щоб потрапити до столиці України, Геращенко пропонує матерям добиратися до Калінінграда чи Мінська, а потім їхати автобусом через польшу в Україну. На КПП матерів зустрінуть та проведуть у Києві, де й відбудеться передача.
Крім того, Геращенко опублікував імена деяких полонених російських загарбників.
Крім того, Геращенко прикріпив кілька відео з дзвінками полонених до Росії.
Раніше повідомлялося, що НАТО знову відмовилося закривати небо над Україною.