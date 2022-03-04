"Мамо, знайди свого сина!": росіянкам видали інструкцію, як забрати свого сина з полону

Українці запропонували російським матерям забрати своїх синів із полону.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російським матерям пояснили, як забрати свого сина з полону.

З детальною покроковою інструкцією, як це зробити, ознайомив на своїй сторінці в telegram радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За інформацією Геращенка, російські полонені будуть видавати матерям, але для цього їм слід спершу зв’язатися з українською стороною. Антон опублікував покрокову інструкцію.

1. Полонені будуть видаватися їхнім матерям

2. Для цього матерям треба їхати забирати полоненого до Києва

Щоб дізнатися про долю сина, можна піти одним із трьох шляхів:

1. Написати в телеграм-канал "Вантаж-200" https://t.me/rf200_now

2. Зателефонувати на гарячу лінію за одним із номерів: +380894201860, +380894201861, +380894201862

3. Написати на пошту [email protected]

Щоб потрапити до столиці України, Геращенко пропонує матерям добиратися до Калінінграда чи Мінська, а потім їхати автобусом через польшу в Україну. На КПП матерів зустрінуть та проведуть у Києві, де й відбудеться передача.

Крім того, Геращенко опублікував імена деяких полонених російських загарбників.

Крім того, Геращенко прикріпив кілька відео з дзвінками полонених до Росії.

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