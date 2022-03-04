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"Мамо, знайди свого сина!": росіянкам видали інструкцію, як забрати свого сина з полону

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Полонені росіяни дзвонять додому Новина оновлена 04 березня 2022, 16:22
Полонені росіяни дзвонять додому

Українці запропонували російським матерям забрати своїх синів із полону.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російським матерям пояснили, як забрати свого сина з полону.

З детальною покроковою інструкцією, як це зробити, ознайомив на своїй сторінці в telegram радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За інформацією Геращенка, російські полонені будуть видавати матерям, але для цього їм слід спершу зв’язатися з українською стороною. Антон опублікував покрокову інструкцію.

  • 1. Полонені будуть видаватися їхнім матерям
  • 2. Для цього матерям треба їхати забирати полоненого до Києва
  • Щоб дізнатися про долю сина, можна піти одним із трьох шляхів:
  • 1. Написати в телеграм-канал "Вантаж-200" https://t.me/rf200_now
  • 2. Зателефонувати на гарячу лінію за одним із номерів: +380894201860, +380894201861, +380894201862
  • 3. Написати на пошту [email protected]

Щоб потрапити до столиці України, Геращенко пропонує матерям добиратися до Калінінграда чи Мінська, а потім їхати автобусом через польшу в Україну. На КПП матерів зустрінуть та проведуть у Києві, де й відбудеться передача.

Крім того, Геращенко опублікував імена деяких полонених російських загарбників.

Крім того, Геращенко прикріпив кілька відео з дзвінками полонених до Росії.

Раніше повідомлялося, що НАТО знову відмовилося закривати небо над Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Антон Геращенко
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