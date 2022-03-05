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Окупанти на Донбасі стріляють у мітингувальників (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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В Новопскові окупанти відкрили стрілянину по жителям Новина оновлена 05 березня 2022, 18:57
В Новопскові окупанти відкрили стрілянину по жителям

Російським загарбникам не раді в Україні.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабної військової агресії росії в Україні в селищі міського типу Новопсков, що на Луганщині, мирні жителі були обстріляні з боку російських окупантів.

Відповідне відео доступне на telegram-каналі nexta_live.

Жителі Новопскова, що на Луганщині, вже кілька днів збираються та протестують проти "руського миру" та "визволителів". У суботу росіяни відкрили вогонь по колоні мирних громадян. На кадрах видно, як після пострілу окупанта, один із протестувальників схопився за ногу. До нього на допомогу побігли люди. Після цього мешканці Новопскова знову почали кричати: "Україна", а загарбники стріляли у повітря.

"Будьте прокляті", — кричали з натовпу окупантам.

Раніше повідомлялося, що "кадировці" захопили інтернат під Києвом із сотнями душевнохворих. Крім того, 5 березня, під Черніговом у полон потрапив російський льотчик, який бомбив місто. До речі, під Одесою в суботу було збито ще два ворожі літаки. А льотчика, літак якого збили під Миколаєвом, допитував голова області.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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