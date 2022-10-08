Шура та Моня – силовики передають "привіт" кримінальному синдикату, що маскується під патріотів?

Гучні затримання останніх тижнів можуть бути пов’язані з діяльністю ОЗУ, яка вирішила стати головною в Києві

Днями співробітники СБУ повідомили про затримання силового крила забороненої партії ОПЗЖ кума путіна – Віктора Медведчука, яке очолював екс-нардеп, зрадник Ілля Ківа, який нині перебуває в Москві.

Однак це затримання може бути пов’язане з іншими людьми.

Моня та Ілля – друзі навіки?

Рівно за місяць до затримання силового осередку ОПЗЖ із 12 осіб СБУ провело ще одну дію проти столичного криміналу – було затримано екс-соратника Ківи, Михайла Маймана. Як повідомляв "Телеграф", затримали його за підозрою у торгівлі зброєю, яку він нібито вів, прикриваючись статусом командира батальйону "Архангела Михайла".

Ще влітку Майман затримувався СБУ, щоправда, сам він заявляв, що був нібито викрадений бойовиками рамзану кадирова, але зміг втекти, хоча це сталося на Дніпропетровщині.

Втім, для вузьких кримінальних кіл подібна кримінальна діяльність Маймана не була секретом, і він носив там прізвисько "Моня", а ось його спеціалізація та "друзі" змінювалися.

Широку популярність він здобув улітку 2021 року, коли побився у ресторані з народним депутатом Іллею Ківою (останній уже був членом ОПЗЖ). Це надало самому "Моні" ореол патріота, який, щоправда, швидко зник, адже сам Майман розповів про причину бійки – нею став конфлікт довкола київського клубу Kiev Sport Club.

Бійка з Ківою

За словами "Моні", саме він навів туди Ківу, коли у 2016 році працював у його особистій охороні, потім майбутній зрадник України потоваришував із господарем Kiev Sport Club, а після вбивства останнього став власником клубу.

Тобто сварка друзів була не на ниві патріотизму, а звичайного поділу грошей: імовірно, Kiev Sport Club опікувався Майманом. Очевидно, це спонукало його шукати допомоги в інших людей.

Шура Червономордий – кому передають привіт силовики через Моню-Маймана

За твердженнями ЗМІ, покровителем Маймана став такий собі Олександр Модлицький, "лагідно" званий "Шура Червономордий" що прикривається статусом адвоката.

Саме для останнього "Моня"-Майман, а насправді Михайло Помогайло, нібито й виконує делікатні доручення, принагідно сам займаючись справами на кшталт торгівлі зброєю та наркотиками, пограбуваннями, викраденням людей шахрайством та іншим.

Втім, у цьому він просто йде стопами свого покровителя Шури Красномордого. Так, Олександра Модлицького-Червономордого підозрюють в організації викрадення активістів Майдану з Жовтневої лікарні — у тому числі й нинішнього народного депутата Ігоря Луценка та закатованого до смерті Юрія Вербицького.

Також ЗМІ пишуть про його любовний зв’язок із господаркою ресторану "Лео", яку він зміг пристрастити до "зеленого змія" і почавши керувати закладом обібрати його. Такі ось "патріоти" із кримінальними нахилами.

Цікаво, що ще 2014 року сам Модлицький намагався стати народним депутатом, балотуючись у виборчому окрузі №96 (місто Вишгород). У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв виборцям усі блага у світі, але очікувано програв.

Сам Модлицький стверджує, що працює адвокатом, і справді, йому належить фірма із солідною назвою "Адвокатська спілка", про рівень якої дуже красномовно говорять коментарі на сайтах пошуку роботи.

А у 2019 році про нього писали як про афериста, який "розводив" столичних комерсантів своїм швидким призначенням прокурором Києва та пропонував із ним "дружити" за гроші.

Можна припустити, що Моня-Майман і Модлицький-Червономордий постаралися налагодити корисні зв’язки. Приміром, скандальне нагородження одіозного нардепа Миколи Тищенка нагородним пістолетом навесні відбулося саме під егідою батальйону "Архангела Михайла" Маймана.

Також можна зробити припущення, що дует Маймана-Модлицького вирішив встановити контроль над колишнім силовим осередком ОПЗЖ, що залишився без політичного даху і вдарився в наркоторгівлю, благо, у Моні очевидно були зв’язки з оточенням Ківи.

Таким чином, затримання осередку ОПЗЖ через місяць після аналогічної акції щодо Моні-Маймана може бути сигналом Модлицькому.