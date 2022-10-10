Від іранської до радянської – окупанти використовували весь свій ракетний арсенал для масованої атаки по Україні

Для удару по Україні окупанти використали всю доступну їм географію ракет — від своїх до імпортних.

У понеділок, 10 жовтня, територія України зазнала масованого ракетного удару, якого давно не знала. За словами представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, для удару було використано 83 ракети типу Х101 і Х505, а також 12 іранських дронів типу "Шахед", які в Росії стали "Геранью". З цього числа вдалося збити 40 ракет та 9 безпілотників.

Як з’ясував "Телеграф", для масованого удару росіянам довелося використовувати свої ракети авіаційного базування з індексом Х, зроблені ще в СРСР та в росії, а також іранські дрони.

Так, про можливості іранських дронів вже повідомлялося, їх застосування доставило ЗСУ чимало неприємних моментів.

Ракети ж Х101 і Х555 загалом старіші, але водночас небезпечні.

Х555 – спадщина радянської доби

Ракета Х555 є глибокою модернізацією ще радянської ракети Х55, розробленої у 70-х роках і чиє виробництво розпочалося у 1983 році у Харкові. Ракета призначалася для запусків із радянських бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

При довжині близько 6 метрів Х55 могла нести близько 400 кілограмів вибухівки і летіти на дальність до 2500 кілометрів зі швидкістю не менше 700 км/год, правда точність її при цьому була досить слабкою — вона могла впасти в радіусі 100 метрів від цілі.

Слабка точність пояснювалася відсталою системою наведення – перед пуском у ракету закладалася програма польоту, що містить цифрову карту рельєфу місцевості за маршрутом польоту. У процесі польоту відбувалося порівняння цієї карти з реальними показаннями апаратури та видачу за потреби відповідних команд на коригування курсу.

Як було заведено в СРСР, боротися з цією неточністю вирішили за рахунок створення для ракети ядерної боєголовки потужністю в 200-500 Кт.

Проте вже в росії Х55 модернізували, перш за все пішовши шляхом поліпшення її точності. Для цього ракету доповнили оптико-електронною системою корекції та супутниковою навігацією, після чого точність зросла до 20 м. Бойова частина нової Х555 оснащується касетними боєприпасами або осколково-фугасно-запальною.

Правда все це призвело до зниження дальності польоту до 2000 км, цю проблему можна вирішити за рахунок додаткових паливних баків, але останні роблять ракету помітнішою і менш швидкою – без них ракета може розвинути швидкість до 820 км/год.

Ракета, що вийшла в результаті, і отримала індекс Х555.

Х101 – повністю своя

Ракета Х101 розпочала свою історію в 1999 році, коли в росії вирішили створити повністю свою ракету без імпортних комплектуючих, по суті для заміни тієї самої Х55 і роботи над проектом затяглися на 14 років — лише в 2013 вона була прийнята на озброєння.

Х101

За своїми характеристиками Х101 дещо перевищує Х555, насамперед точністю – заявлено відхилення від цілі не більше 10-20 метрів і дальністю – до 5500 км. Також ця ракета дещо швидше за радянський аналог – до 970 км/год проти 820 км/год.

Радикальною відмінністю від інших радянських і російських ракет є можливість зміни маршруту в польоті, що робить її більш небезпечною та складною для збитку, метою для ППО.

Тим часом Україна з нетерпінням очікує передачі систем ППО від Іспанії ( Aspide ), США ( NASAMS ) та Німеччини ( IRIS-T SL ).