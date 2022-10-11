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MAMBA не завжди кусає – ЗСУ використовують британську РЛС, щоб розвідувати позиції артилерії ворога

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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РЛС MAMBA
РЛС MAMBA

Британські РЛС допомагають артилерії ЗСУ

На передовій у складі військ ЗСУ було помічено радіолокаційний комплекс протибатарейної боротьби МАМВА. Як повідомляє Телеграм-канал СтратКом ЗСУ, він перебуває в 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки.

РЛС МАМВА є радаром, завдання якого виявляти позиції ворожої артилерії та передавати вказівку для власних засобів ураження.

Вперше ця станція була задіяна ЗС Великобританії в 2002 році і здатна виявляти, розпізнавати, класифікувати ракети та мінометні снаряди, а також оцінювати рівень загрози того чи іншого об’єкта.

Дальність виявлення позицій ворога у РЛС МАМВА складає 20-30 км, а мета визначається з точністю до 20 метрів. На обслуговування комплексу потрібні 8 осіб, спеціально навчених операторів, які можуть визначити до 8 цілей одночасно.

Після визначення позиції ворога дані автоматично передаються в центр бойового управління, при цьому МАМВА може також коригувати артилерійський вогонь, який ведеться за її координатами.

Комплекс МАМВА може бути як стаціонарним, так і встановлений на гусеничний автомобіль Alvis Hagglunds BV206, а на розгортання РЛС потрібно всього кілька хвилин.

Крім РЛС, що отримуються від західних партнерів, на озброєнні України є радари контрбатарейної боротьби як власного виробництва, так і трофейні російські.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #РЛС #Війна з РФ