Від Януковича до наших днів – як сірий олігарх від фармакології Борис Литовський примудряється заробляти за будь-якої влади

Поки на передовій ллється кров, у тилу успішно процвітає співпраця українських бізнесменів та російських бізнесменів-політиків.

Український фармацевтичний бізнес багато в чому унікальний, адже з одного боку на ньому можуть заробляти російські політики, тоді як Росія вбиває українців, а з іншого — на плаву тримаються бізнесмени часів Віктора Януковича.

Йдеться про тіньового власника ТОВ "Нортон-Україна" Бориса Литовського, який залишається в тіні, але успішно продовжує свій бізнес ще з 90-х років.

Улюбленець міністрів

За даними ЗМІ, свій нелегкий бізнес у сфері фармакології Борис Литовський розпочав ще наприкінці 90-х років із імпорту ліків. Щоправда, з цього бізнесу йому довелося тимчасово піти, щоб із тріумфом, правда тихим, повернутися у 2008 році.

Борис Литовський

Саме в цей момент він зареєстрував Громадську організацію "Українська медична спілка", співзасновниками якої виявилися Юрій Поляченко, двічі міністр охорони здоров’я України в Кабмінах Юрія Єханурова та Віктора Януковича (у 2005 та 2006 роках) та Ілля Ємець, майбутній голова МОЗ.

З такими партнерами він просто був приречений досягти успіху у фармбізнесі. Щоправда, діяв він не настільки грубо і не відзначився дуже великою кількістю перемог на тендерах — у 2010 році "Нортон-Україна" виграв лише 36 млн бюджетних гривень. Основний заробіток Литвського тоді був іншим

Як писали "Наші гроші", користуючись зв’язками в МОЗ, Литовський просто отримав дозволи на продаж імпортних ліків, насамперед для онкохворих та ретровірусних препаратів. І будь-який імпортер, хто ввозить такі препарати, щоб не гаяти часу на реєстрацію власного дозволу, продавав їх через Литовського, природно ділячись з ним прибутком.

Зв’язки з донецьким кланом не втрачав

Кадрові зміни в МОЗ після Майдану не надто змінили тактику бізнесмена, він продовжив "завалювати" Україну подібним імпортом. Журналісти звертали увагу на те, що тепер його улюбленим товаром стали дешеві індійські препарати – погані копії якісних європейських, так звані "джинерики".

Нікого не бентежило навіть те, що подібні ліки ввозилися для дітей, а скандали з ними спалахували у 2014, 2015 та 2016 роках.

Втім, якщо судити за офіційними даними, у ці роки саме ТОВ "Нортон-Україна" на держтендерах було не найбажанішим гостем і у 2014-му році заробило лише 5,2 млн грн. Але без перемоги у тендерах та фінансування з українського бюджету Литовський все ж таки не залишився.

Справа в тому, що хоча приналежність "Нортон-Україна" саме Борису Литовському не є секретом, формально вона належить такому собі Іллі Карбачевському, який при цьому є директором "іменного" фонду Бориса Литовського. Крім "Нортона", Карбачевський вважався співвласником такого собі ТОВ "Топсервіс-медтехніка", яке у 2015-2019 роках заробило 280 млн. бюджетних гривень.

Цікаво, що реальним власником "Топсервісу-медтехніка" були донецькі бізнесмени брати Фісталі — Володимир та Герман, сини відомого донецького лікаря Еміля Фісталя. "Дахів" братів у політичних сферах називали Тетяну Бахтєєву, яка не раз була нардепом від Партії регіонів і Опозиційного блоку, за часів Януковича очолювала комітет ВРУ з охорони здоров’я.

Тетяна Бахтєєва людина дуже впливова, свого часу

Допомогли коронавірус та старий друг?

Перечекавши важкі часи разом із братами Фісталями під "дахом" тоді ще нардепа Бахтєєвої, Борис Литовський підбадьорився в 2020 році, чому допомогли коронавірус і повернення в міністерське крісло голови МОЗ Ілля Ємця. Хоча останній встиг побути міністром лише 26 днів (з 4 по 30 березня), 2020 виявився для Бориса Литовського вкрай успішним.

Так, "Нортон-Україна" на державних тендерах у 2020 році 105,3 млн грн, наступного року 65,3 млн, а вже цього року – 41,2 млн грн. І тут не обходилося без скандалів.

Результати роботи "Нортон-Україна" на тендерах

Так, у травні 2020 року програма "Деньги" з’ясувала, що лікарні Харкова, Миколаєва та Житомира купили у "Нортона" китайські апарати для тестування коронавірусу, які працюють у 34 рази повільніше за європейські, але на 70% дорожчі.

Як підкреслили розслідувачі, купівля відбулася багато в чому завдяки наявності сертифікатів на обладнання, а самі сертифікати МОЗ видав дуже швидко — можна припустити, що зв’язки Бориса Литовського щодо оформлення потрібних паперів у відомстві спрацювали і цього разу.

У грудні того ж року КМДА купила у "Нортон-Україна" реагенти для аналізів на коронавірус на 6,2 млн. грн., а вже в липні 2021 року мерія купила їх уже на 25,1 млн. грн.

Загалом, за даними Сlarity-project.info, "Нортон-Україна" взяв участь у 184 тендерах, з яких примудрився виграти у 174, заробивши тим самим 224,6 млн грн.

Спільний бізнес із російським сенатором, який схвалив анексію Криму?

Втім, поряд зі старими гравцями фармринку часів Януковича, в Україні примудряються заробляти гроші навіть росіяни, з якими той самий Борис Литовський може мати спільний бізнес.

Так, у 2013 році сайт "Наші гроші" звернув увагу на тендер за участю ТОВ "Фармекс груп", яка отримала від МОЗ майже 9 мільйонів бюджетних гривень.

Справа в тому, що такий ласий шматок мав лише одного конкурента – ТОВ "Фармацевтична група "Здоров’я" з Харкова.

За даними журналістів, хоча обидва підприємства і мали у своїх засновниках офшорні фірми з Кіпру, Беліза, Сейшельських та Віргінських островів, всі вони контролювалися Борисом Литовським та українсько-російським фармбізнесом Ігорем Сало. Вони удвох і створили ілюзію боротьби між своїми фірмами, щоби насправді не пустити на тендер чужих і розділити гроші між собою.

Ігор Сало

Сам Ігор Сало людина у бізнес-колах України відома і скандальна – почав займатися у бізнесі харків’янин ще в Москві, щоправда, безуспішно і повернувся в Україну. Тут зайнявся фармацевтикою, торгував вугіллям із ОРДЛО, а 2019 року ледь не загинув після замаху.

Крім колишніх зв’язків з Росії, Ігор Сало обзавівся і новими, коли продав свою фармгрупу "Здоров’я" росіянину Олександру Шишкіну. Останній відомий своїми зв’язками з ОЗУ в рідному Кемерово, а будучи членом Радбезу Росії голосував за анексію Криму в 2014 році.

Ймовірно, тепер уже з новим власником "Здоров’я" Борис Литовський продовжує захоплюючу гру на тендерах із тим самим "Фармекс груп". Останній за документами належить якомусь Джуліо Превості, громадянину Італії, який мешкає у Швейцарії, власнику фірми "Бориспіль холдингс лімітед" з Британських Віргінських островів.

За 2020-2022 роки фірма заробила на держтендерах 85,8 млн грн, серйозно збагативши своїх справжніх господарів, якими можуть бути Борис Литовський і тепер Олександр Шишкін як спадкоємець фармбізнесу Ігоря Сало.

Причому свої доходи з українського фармринку Шишкін цілком може вкласти у виробництво зброї для окупантів, адже зв’язки з одним із цих виробників у нього налагоджено вже давно.

Зазначимо, що у вересні профільний портал новин Pharma.net.ua писав, що МОЗ відмиває репутацію компаній, що належать російським бізнесменам. Журналісти звернули увагу, що на сайті Міністерства було опубліковано офіційну подяку виробникам та постачальникам ліків, які взяли участь у забезпеченні військових та простих громадян у зоні проведення АТО.

"Парадокс у тому, що згаданий прес-реліз переважно присвячений діяльності харківської компанії "Здоров’я", власником якої є член комітету з оборони та безпеки Ради Федерації Росії Олександр Шишкін. Він же – представник правлячої партії "Єдина Росія", людина, наближена до Кремля ", — зазначали журналісти.

Олександр Шишкін

Як бачимо, фармакологічний ринок живе своїми законами, де правлять гроші та, ймовірно, лобізм у держсакупках. У зв’язку з вищевикладеним ми вважаємо, що діяльність таких гравців як група "Здоров’я" має бути досліджена силовими та надсилаємо відповідний запит до РНБО з метою уточнити, чи знаходиться компанія чи її бенефіціари під санкціями. "Телеграф" продовжить досліджувати цей непростий ринок, щоб розкрити подробиці про зв’язки фарм ринку з російським бізнесом та про діяльність групи "Здоров’я" зокрема.