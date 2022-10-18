Повії, що раді війні – пропаганда окупантів малює ганебну картину українських жінок

Під ударом пропаганди окупантів українські жінки

Українські жінки щасливі тому що почалася війна, бо тепер вони зможуть заробляти проституцією у Європі та розплачуються за невміння українських чоловіків воювати.

Такі тренди задає проросійська пропаганда у російськомовних сегментах соціальних мереж. Про це говорять результати дослідження видання "Детектор медіа" в українських соцмережах, під час яких з 28 лютого по 28 серпня, коли були вивчені десятки тисяч дописів у соцмережах.

Головним меседжем зусиль російських пропагандистів є намагання довести, що українські жінки радіють війн, бо тепер вони можуть виїхати за кордон і зайнялися там секс-роботою. Мовляв, у багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, Румунії та інших, відкриваються приватні борделі, в яких "на роботу" наймають саме українок.

Навіть більше того, автори подібних повідомлень також стверджували, що "Зеленський та його соратники не проти продати українок за кордон". Мовляв, саме "проституція врятує Україну від дефолту".

Для цього робляться посилання на російські та іноземні ЗМІ, так ІА DEITA.RU наводить слова інспектора шведської поліції та експерта із проституції Саймона Хеґґстрема.

"Вперше ми бачимо більше українок, ніж румунок", — цитують ЗМІ окупантів Хеггстрема, який начебто говорить це "із подивом".

А видання "ІноЗМІ" стверджує, що іноземні повії вигадали нову схему залучення клієнтів, повідомляє Норвезька мовна корпорація. "Тепер багато хто з них каже, що приїхав з України. З їх слів, це допомагає їм збільшити заробіток", — стверджує видання окупантів.

Дехто ж намагається "вбити" такий собі "клин" між українцями та європейцями, стверджуючи, що саме європейці змушують українок до зайняття проституцією, не надаючи їм іншої роботи.

Водночас російська пропаганда заперечує сексуальні злочини щодо українок, та виправдовує що — так було під час усіх війн, нічого дивного та страшного в цьому немає.

Також російська пропаганда намагається заперечувати це за допомогою жартів, на кшталт "Велика Росія вкрала наші тролейбуси", — повідомив на пресконференції Зеленський. Цікаво, чи встигли зґвалтувати".

Крім того, пропаганда окупантів намагається вказати, що наявність у ЗСУ жінок нібито говорить про слабкість українських чоловіків, що або втікають за кордон або взагалі нікчеми. Чи як варіант – страшні втрати нібито деморалізували ЗСУ.

Окрім того, російська пропаганда регулярно вигадує нові фейки щодо Європи, наприклад стверджуючи, що у Німеччині через дорожнечу та дефіціт газу мешканці мерзнуть та вимушено збираються всі в одній кімнаті, аби хоча б якось зігрітися.