Аварійність зашкалює: чому в росії падають Сушки, що стали рекордсменами за кількістю аварій

Практично щороку в Росії падають по 2-3 літаки типу Су

За минулий тиждень відразу дві масштабні аварії трапилися в Росії за участю бойових літаків — в обох випадках літальні апарати впали на житлові будинки.

Тим часом, за даними Телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ", з 24 лютого в Росії сталося 11 аварій за участю літаків, причому в 7 випадках з них падали літаки марки Су:

7 червня Су-25 у Білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;

21 червня Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;

11 вересня Су-34 у Криму. Пілоти встигли катапультуватись;

9 жовтня Су-34 у Ростовській області. Пілоти катапультувалися;

9 жовтня Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;

17 жовтня Су-34 впав на будинок у Єйську. Пілот катапультувався, загинули 14 людей;

23 жовтня Су-30 впав на будинок в Іркутську, обидва пілоти загинули.

Як з’ясував "Телеграф", літаки конструкторського бюро Сухого, які і отримують найменування "Су", вважаються в Росії найбільш аварійнонебезпечними. Так, бомбардувальники Су-24 лише під час льотних випробувань у 1970-х роках зазнавали аварії 14 разів, після ухвалення літака на озброєння щороку відбувалося 5—6 аварій та катастроф, зокрема, за період 1988—1992 років розбилися 27 літаків.

За штурмовиком Су-25, який відзначився цього року вже трьома аваріями, з 1981 року може похвалитися 34-річними пригодами та аваріями, тобто падає майже щорічно.

Майже така ж статистика — 26 аварій за 30 років експлуатації, з 1992 року, вважається за Су-30, один з яких впав 23 жовтня в Іркутську.

Навіть формально новий літак, Су-34, прийнятий на озброєння Росії в 2014 році, з лютого зазнав двох авіакатастрофи. Усього ж із 2014 року Су-34 взяв участь у 7 аваріях, тобто знову ж таки майже щороку.

Навіть новітні Су-30 і Су-34 продовжують підтверджувати "славу" Сушки як вкрай аварійного літака, що утвердився за ним ще з Су-24.

Не дивно, що окупанти повертають у дію вже літаки 40-річної давності.