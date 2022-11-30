"рф уже програла": військовий аналітик відповів, скільки триватимуть ракетні обстріли України

Окупанти втратили перевагу на фронті, тому користуються ракетним обстрілом, щоб показати силу

Українці вже кілька днів живуть в очікуванні чергової масованої ракетної атаки. Попри бажання Кремля зламати бойовий дух українського народу, цей план зазнає поразки, але ракет у запасі у ворожої армії ще достатньо. На думку військового аналітика, директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, варто прийняти той факт, що росії вистачить ресурсів на подібні удари по Україні на найближчі кілька місяців.

Про це він докладно розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", передає "Телеграф". Самусь підкреслює, що в основному атака росіян здійснюється на енергетичну інфраструктуру, адже на фронті вони не здатні виявити достатню ініціативу, щоб досягти бажаного.

За словами експерта, російські солдати вже втратили можливість використати ракетне озброєння на полі бою. Не в останню чергу на це впливає міжнародний тиск із боку західних країн, а також Китаю.

"Вони тепер не використовують ракети для ударів по військах, а виключно по енергосистемі, адже вони вирішили, що на полі бою Україну вже не переможуть — вони програли", — зазначає Михайло Самусь.

Аналітик припускає, що зараз для путіна єдиний варіант утриматися на "троні" і хоч якось виправдати свої дії — це умовити український уряд сісти за стіл переговорів. Масовані ракетні удари по інфраструктурі є одним із способів, які для цього використовуються. Тут задіяно одразу кілька факторів: тиск на українців — мовляв, сидітимете без світла і без води; тиск на Зеленського — мовляв, ви здатні припинити ці страждання свого народу; тиск на Захід — мовляв, вам не потрібні чергові хвилі мігрантів, та ще й у зимовий період.

"Тому ми просимо наших партнерів надати нам протиракетну оборону. Ми про це говоримо вже кілька років, зараз говоримо ще інтенсивніше. Але я не можу зрозуміти, чому країни НАТО нам її не надають, — говорить Самусь. — Якщо ви не можете нам дати системи протиракетної оборони – це означає, що ви є нейтральною стороною в цьому конфлікті. Тобто ви залишаєтеся нейтральними до скоєння військових злочинів, адже удари взимку по енергетичній інфраструктурі — це військові злочини".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ракет могло залишитись у росіян і як ця кількість вплине на тривалість ймовірних масованих обстрілів України.

Також ми писали, який незвичайний ефект дали регулярні атаки російської армії на мирну інфраструктуру нашої країни.