Кіберспорт як прикриття: холдинг TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота може допомагати російському букмекеру 1XBET збирати дані про українців

Особисті дані мільйонів українців можуть бути використані спецслужбами Росії

Скандал навколо фонду TECHIIA Олега Крота та його зв’язків із російським букмекером 1XBET набирає обертів. За даними журналістів, саме TECHIIA допомагала російському букмекеру отримати ліцензію на ведення азартних ігор в Україні. Втративши ліцензії російська компанія спробувала повернути її через суд і знову невдало, так що тепер в 1XBET пішли іншим шляхом.

Замість ТЕЧІЯ – 4 фірми

Як свідчить розслідування InformNapalm, щонайменше 4 українські компанії, які хочуть отримати ліцензії на заняття азартними іграми або вже їх отримали, так чи інакше пов’язані з російським букмекером.

Спершу російські букмекери діяли нехитро і отримали ліцензію на ТОВ "Мелбет", але бренд Melbet чудово відомий у Росії для любителів зробити онлайн-ставки на спорт. Очевидно в 1XBET вирішили позбавитися цієї назви і перейменували ТОВ в "ПОІНТЛОТО". Хоча формально фірма належить компанії з Великобританії, а її власник громадянин Литви, при переході на сайт melbet.sport.ua стає зрозуміло, що він частково хоститься на одному IP (46.101.68.46) із дзеркалами 1XBet.

Сам сайт Melbet має майже ідентичний дизайн і однакові коефіцієнти з сайтом 1XBet, а раніше при переході на www.melbet.ua взагалі відображався сайт 1XBet.

Бренд FanSport в Україні належить ТОВ "Плей Фан Інвестмент", яке отримало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у січні 2022 року. Її власником є Олександр Клещук. Він раніше був співвласникомПін-Банку разом із Борисом Баумом, який називається сірим кардиналом азартних ігор в Україні.

Одна з фірм Клещука, ПАТ "Трест Київелектромонтаж", зареєстрована у будинку 67 на вул. Саксаганського в Києві, раніше тут же було зареєстровано фірму "ЕФ ЕНД ЕМ УКРАЇНА". Беніфіціаром цієї компанії є Ольга Спектор – дочка Михайла Спектора, який вів бізнес разом із партнером – Валерієм Тарасюком, якого змінив у фірмі його брат Артем. Саме Артем Тарасюк у 2016 році зареєстрував торгову марку fan-sport.

Профільна спільнота Gaming Capital ще в липні помітила однаковість сайтів 1XBet та Fan Sport. "Той самий інтерфейс, що й у 1хBet. Ті самі коефіцієнти, що й у 1хBet. Але ми на сайті букмекера Fan Sport" — пишуть у співтоваристві.

І це правда — FanSport використовує платформу BetB2B, про що самі пишуть у рекламних матеріалах. Головним клієнтом на сайті платформи вказано 1XBet.

Ще одним користувачем платформи BetB2B є букмекерський сайт – BetWinner. Остання правда, ліцензії на діяльність в Україні не має, але може спробувати її отримати.

Як і попередні платформи, BetWinner майже повністю ідентичний до сайту 1XBet. Навіть сторінка 1XBet у Вікіпедії повідомляє, що BetWinner є дочірньою компанією холдингу Семіохіна, Каршкова та Казоріна.

Особисті дані українців підуть спецслужбам Росії?

Як наголошує InformNapalm, у серпні 2022 року на профільних сайтах з’явилася новина, що Комісія з регулювання азартних ігор вимагає від BetWinner обмежити доступ до платформи для українців. У тексті зазначено, що бренд BetWinner належить та керує кіпрською компанією Marikit Holdings Limited, чий директор SNIZHANA SHKOLA є директором компанії ZAVBIN LTD. Zavbin Ltd, оператора онлайн казино 1хСлотс.

Тоді ж, у серпні, українські журналісти писали про зв’язок 1xSlots та 1XBet. Маркетингові матеріали 1xSlots вказують на належність бренду до 1XBet. І це, своєю чергою, свідчить про прямий зв’язок BetWinner і 1XBet.

Таким чином, українці при реєстрації на онлайн-казино залишають свої особисті дані та можуть виявитися відмінним "матеріалом" для їхнього вербування російськими спецслужбами.

У списку осіб, яких ЗМІ підозрюють у допомозі російським букмекерам не лише кібербізнесмени з TECHIIA, а й співробітники СБУ. Наприклад, нещодавно багато галасу наробило інтерв’ю полковника СБУ Артема Шило.