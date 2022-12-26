Ракетоносці росії під ударом: чому горів аеродром в Енгельсі та МіГ-31 у Білорусі

Можливості для ракетних ударів по Україні в окупантів продовжують знижуватися

Менш ніж протягом доби у окупантів сталися дві надзвичайні події з літаками, які могли загрожувати Україні пуском ракет. І якщо в Білорусі загорівся винищувач МіГ-31, що може бути випадковістю, то в місті Енгельс Саратовської області РФ, вже вдруге за три тижні, на аеродромі стратегічної авіації стався вибух, викликаний діями невідомого дрону.

Крім тимчасового проміжку, ці два випадки зближує той факт, що під ударом опинилися ракетоносці окупантів, здатні завдавати ударів територією України, що літаки з Енгельса регулярно і робили.

Так, МіГ-31 здатний нести гіперзвукову ракету "Кинжал", яка, якщо вірити заявам окупантів, може завдати удару на відстань до 2000 км. Щоправда, слід зазначити, що під носії ракет переобладнано близько десятка МіГ-31, які отримали приставку "К". Після того, як один з них явно вийшов з ладу, це знизило потенціал МіГ-31К як ракетоносії рівно на 10%.

"Стратеги" Ту-160 та Ту-95 — можуть нести майже всі

Військовий аеродром в Енгельсі під Саратовом, розташований за 700 км від кордону з Україною, є місцем базування 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії окупантів, озброєної стратегічними ракетоносцями Ту-95МС і Ту-160.

Ці літаки можуть оснащуватися практично всім спектром ракетної зброї авіаційного базування, що використовується проти України. До останнього відносяться ракети Х-101, Х-555, Х-55 і "Кинджали". Враховуючи дальність поразки ракет, окупанти воліли піднімати літаки в Енгельсі і пускати над акваторією Каспійського моря, що мало гарантувати безпеку ракетоносців.

Однак 5 грудня ЗСУ змогли довести, що це не так, завдавши удару по аеродрому безпілотником дальньої дії. Найімовірніше, це був перероблений під ударний дрон БПЛА Ту-141 "Стриж ".

Треба сказати, що такі удари по російських летовищах особливо небезпечні для стратегічних бомбардувальників Ту-160. Вони можуть нести до восьми ракет, але самих бомбардувальників цього у окупантів лише 16 одиниць.

Ракетоносець Ту-95МС не може нести "Калібри", зате здатний завантажити на зовнішню або внутрішньофюзеляжну підвіску до 16 ракет різних інших типів. На озброєнні в агресора перебувають 44 таких літаки, вироблених у 1979-1992 роках.

На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, запаси ракет в окупантів закінчуються і їх вистачить ще на два-три удари по 70-75 ракет.