Київський суд відмазує доньку екс-міністра оборони Павла Лебедєва, яка допомагала виготовляти ракети для армії РФ

Ракети, що вбивають уркаїнців, допомагала робити донька екс-міністра України, який ховається в Криму.

Того ж дня, як Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію скандального окружного адміністративного суду Києва Шевченківський районний суд Києва зробив перший крок до виправдання Олени Лебедєвої, дочки колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва.

Належне їй підприємство — Свіський насосний завод, протягом ряду років постачало свою продукцію в Росії. Причому постачання йшло на підприємства, де виробляли порохи, якими споряджаються снаряди, які сьогодні падають на українські міста.

Незважаючи на це, Шевченківський райсуд ухвалив рішення зняти арешт з банківських рахунків підприємства, хоча останні були заарештовані в рамках кримінального провадження №42022100000000178 за статтею 110-2 КК України "Фінансування дій, пов’язаних із зміною влади чи зміною кордонів України".

У розшуку, але не шукають

Хоча кримінальне провадження порушено проти Олени Лебедєвої, насправді справжнім власником Свеського насосного заводу є її батько, колишній міністр оборони України з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року Павло Лебедєв.

За освітою військовим фінансистом — за плечима Ярославське вище військове фінансове училище, закінчене 1984 року, Лебедєв до 1993 року служив у Чернівцях за фінансовою спеціальністю, після чого пішов у бізнес. Вже 1994 року став депутатом Чернівецької міськради, працював у Криму в компанії, яка потім стала ПрАТ "Кримський титан".

До 2005 року став президентом групи транспортного машинобудування "Inter Car Group", що об’єднує 18 промислових підприємств , у сфері його інтересів були — будівництво та туризм у Криму, медицина, торгівля в Чернівцях та багато іншого.

Вже 2006 року він стає народним депутатом України — це було перше його скликання із трьох, у яких він побував народним обранцем, причому парламентарієм він став від Блоку Юлії Тимошенко. Проте вже 2007 року перейшов до Партії регіонів і саме з неї у грудні 2012 року пересів у крісло міністра оборони України.

На своїй посаді Павло Лебедєв особливо нічим не відзначився, хіба що в момент подій Євромайдану заявив, що не допустить участі армії у розгоні демонстрантів, проте все ж таки ввів до Києва 25-у бригаду тоді ще повітряно-десантних військ.

21 лютого 2014 року Павло Лебедєв залишив територію України та втік до Криму, заочно, 27 лютого, був відправлений у відставку, а пізніше йому було пред’явлено звинувачення у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади щодо учасників акцій протесту у лютому 2014 року.

Втім, поки що слідство щодо нього призупинено, оскільки він перебуває в розшуку на запит СБУ.

Насоси для порохових заводів Росії

Кримінальне провадження щодо Олени Лебедєвої, яка володіє цілою бізнес-імперією, що включає за даними YouControl не одне підприємство, було відкрито СБУ 9 травня 2022 року, а вже у листопаді їй повідомили про підозру.

Насправді ж, ще у 2019 році у передачі "Схеми" вийшло розслідування щодо торгівлі Свесського насосного заводу Олени Лебедєвої з російськими контрагентами, у ролі яких виступали підприємства російського ВПК.

З 2015 до 2018 року продукцію заводу на загальну суму близько 200 млн руб. (близько 80 млн грн) отримали Казанський, Тамбовський та Пермський порохові заводи, що виробляють заряди до РСЗВ "Град" та "Смерч", комплексів ППО, двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря" ближнього та середнього бою, танкові снаряди та багато іншого.

На постачанні обладнання для виробництва зброї проти України Лебедєви заробили десятки мільйонів

Так, Казанський пороховий завод у 2016 році отримав відцентрові насоси, Тамбовський пороховий завод у 2017-му році – агрегати високого тиску, а Пермський завод у 2018-му році – поршневі насоси.

На Свізькому насосному заводі, розташованому до речі в Сумській області, всього в 20 км від кордону з Росії, пояснили, що постачання за кордон здійснюють дилери заводу, і до цих контрактів підприємство не має відношення і ніяк вплинути не може.

Водночас чомусь цей "сторонній" дилер компанія "ОСВ", який продавав продукцію пороховим заводам, вважає себе офіційним представником "Свеського насосного заводу" в Росії. Ці дані раніше були як на сайті самого заводу, так і "ОСВ", але зараз сайт російського дилера не працює, а на порталі заводу єдиним продавцем продукції вважається ТОВ "Торговий дім "Насосхолдинг". Останній, до речі, теж належить Олені Лебедєвій.

Бізнес на бюджеті і в Україні, і в Росії

Є в Росії і ТОВ "Торговий дім Свіський насосний завод", яким раніше володіла Галина Гуталіна, за даними "Схем" — сестра Павла Лебедєва та його бізнес-партнер з будівельного бізнесу в Криму. Наразі підприємство належить якійсь Олені Злобіній, і воно продовжує постачати продукцію різним держустановам країни-агресора. У 2021 році підприємство заробило 39 млн рос. руб. або близько 10 млн. грн.

Втім, заробляє Олена Лебедєва та на державному бюджеті України.

Наприклад, "Свеський насосний завод" за 2021 рік заробив на держтендерах 24 млн. грн. та 420 тисяч у 2022-му році, а ось для його дилера ТОВ "Торговий дім "Насосхолдинг" найбільш вдалим був 2018 рік – майже 10,6 млн грн бюджетних коштів та 2,1 млн грн у 2021-му.

Десятки мільйонів гривень сім’я екс-міністра примудряється заробляти і від українського бюджету

Світський насосний завод сім’ї Лебедєвих далеко не єдиний приклад того, як бізнес заробляє і в країні-агресорі, і в Україні. Наприклад, з "успіхом" це робить онлайн-казино Pin-Up, яке понад 2 роки працювало в Україні незаконно та ще й належало екс-зятю прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.