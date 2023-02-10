Мінекономіки готує план заміщення російських і білоруських товарів на західних ринках українськими

Міністерство економіки України готує новий пакет санкцій проти російських та білоруських промислових виробників. Санкційний пакет включатиме ініціативу заборони поставок продукції промисловості з двох країн-агресорів у Європейський Союз, США, Великобританію та Канаду. Одночасно повну заборону промислового імпорту з росії, яка діє в Україні на період воєнного стану, планується розповсюдити і на білорусь. Таким чином, загальний обсяг санкцій проти держав, які ведуть війну проти України, лише у частині переробної промисловості перевищить $36 млрд. За задумом міністра економіки Юлії Свириденко, звільнену нішу на західних ринках мають зайняти українські виробники.

У розпорядження Бізнес Телеграфа потрапив детальний аналітичний документ, керуючись яким Мінекономіки готується розчищати західні ринки від російських та білоруських товарів. Міністру Юлії Свириденко цю аналітику передав народний депутат Дмитро Кисилевський, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку. Саме за його ініціативою група українських економістів розробила цей амбіційний план.

Ціна питання

Найбільшою нішою, яку Мінекономіки України береться розчистити від росі ян та білорусів, є експорт металургійної продукції. Гарячекатаний прокат, чавун, арматура, труби — за цими за структурою виробництва українська металургія дуже схожа на всю пострадянську. Відтак перед компаніями "Арселор Міттал Кривий Ріг", "Метінвест", "Інтерпайп" відкривається додатковий потенційний ринок обсягом $9,4 млрд. Це дозволило б наростити виробництво лише у цій галузі на 65% від довоєнних обсягів.

Європейський Союз з другої половини 2022 року заборонив ввезення російських та білоруських товарів зі сталі, але відповідну квоту (більше $3,3 млрд) перерозподіляє пропорційно між іншими країнами-постачальниками. Якщо український уряд докладе максимальних зусиль, цілком можливо домогтися рішення про передання всієї цієї квоти Україні.

Ще одна галузь, перед якою відкриваються значні перспективи заміщення росіян та білорусів — виробництво добрива. Україна у довоєнному 2021 році експортувала добрив на суму майже 633 млн доларів, третину з яких заробила на ринках ЄС. Наразі хіміки втрачають ці позиції. Частина підприємств під окупацією – сєверодонецький "Азот" та концерн "Стірол". Черкаський "Азот" працює виключно на внутрішнього споживача, Рівнеазот та Сумихімпром — недовантажені, Дніпроазот, Дніпровський завод міндобрив — зупинені. Рф заблокувала експорт українських товарів через Чорне море, а інші варіанти доставки добрив задорогі. Таким чином, лише Одеський припортовий завод залишається експортером добрив – аміаку та карбаміду.

Та не лише логістика є перепоною. Щоб конкурувати азотним добривам на ринках ЄС, хімпідприємства повинні мати дешеву сировину – природний газ, який Україна зараз імпортує з ЄС. Тому деякі хімпідприємства "пересіли" на іншу сировину – аміак. Його до війни ввозили в Україну з рф. В 2021 році вартість імпортованого аміаку склала 100 млн доларів. Зараз, коли є ембарго на товари рф в Україні, це теж не варіант для виробників. Як тільки українські виробники вирішать питання доступу до відносно дешевого природного газу та отримають аналог "зернового коридору" для транспортування продукції, добрива з України здатні повністю замістити російські та білоруські аналоги.

Полімери. Україна може збільшити постачання полімерної продукції до ЄС, а саме – виробів з етилену та вінілхлориду. Таку продукцію виробляє калушський "Карпатнафтохім". Україна до 2022 року експортувала до ЄС 1,1 млн автомобільних шин . Це понад 40% всього експорту. Росія в 2021 році завезла до ЄС 11,8 млн шин. Тож білоцерківський виробник "Росава" має шанс і підстави хоча б частково перекрити поставки шин від агресора на ринок Європи.

Миючі засоби. В 2015–2021 років Україна скоротила експорт мийних засобів і пральних порошків у понад 4 рази (з 52,7 до 12,4 тис. т). Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру CMD-Ukraine. Наразі на ринку ЄС звільнилася ніша у понад 7 тис т такої продукції щороку. Росіяни постачали до ЄС мийних засобів на 386 млн доларів, тому експорт нашого мила та прального порошку може частково компенсувати вітчизняним виробникам втрати попередніх років.

Олійні. На ринках ЄС потрібна ріпакова олія, яку раніше постачала рф. А це – 165,4 тис т по результатах 2021 року та близько 500 млн доларів виручки. Україна теж експортувала ріпакову олію європейцям – 135,3 тис т у 2021 році. Тож тепер може подвоїти експорт. Щоправда, якщо буде така зацікавленість з боку європейського споживача, каже Степан Капшук, гендиректор асоціації "Укроліяпром". "Насіння ріпаку – стратегічна сировина для Європи. Якщо ЄС купує 5 млн т ріпаку, то 2 млн т з них будуть наші. Ми не маємо проблем з експортом цієї продукції в ЄС і не конкуруємо з рф. Та якщо є політична воля збільшити експорт саме олії ріпаку, потрібно заборонити експорт насіння з України. А за угодою про вільну торгівлю з ЄС ми поки що не можемо цього зробити", — коментує Капшук. Тож, оліярі, на його думку, будуть постачати до ЄС той продукт, який буде потрібен цим ринкам. А от про що варто домовитись Уряду, так це про зняття мит на експорт соняшнику в ЄС, каже Капшук. І Мінекономіки може посприяти тому. "Євросоюз купує у нас 2 млн т олії щороку і ми готові забезпечувати ці об’єми надалі. Попри війну, наша галузь зберегла підприємства та персонал. Ми вистояли. Тож готові заміщати і поставляти будь які олійні масла та культури в Європу, на які буде попит", — каже представник галузі.

Продукти харчування. До липня 2023 року ринки ЄС відкриті для наших харчовиків. Українські виробники мають там рівні умови доступу з європейськими. Про це розповів Бізнес Телеграфу Родіон Рибчинський, президент Союзу виробників харчової промисловості України. "Керівництво Мінекономіки працює над тим, щоб продовжити безперешкодне потрапляння на ринок ЄС наших продуктів. Якщо не вийде, то хоча б надати нам пільгові умови експорту до цих ринків. Сподіваюся, що ці преференції збережуться для нас в ЄС до кінця цього року", — каже Рибчинський.

За його словами, харчовики вже скористалися можливістю експорту до ЄС з початку війни, та стикнулися з різними випробуваннями. Перше – рітейл ЄС перенасичений пропозиціями різних країн, а український товар маловідомий. "Тут держава могла б допомогти промоушином нашої країни. Донести споживачам Європи, що ми воюємо, працюємо і готові пропонувати наші якісні товари. Адже росіянам вдалося запевнити європейців у "класності" їхньої продукції. Настав час нам пропагувати українське в ЄС на державному рівні", — вважає лобіст харчовиків.

Машинобудування. Українські виробники експортують турбореактивні двигуни, щоправда переважно в Китай та Індію, де жорстко конкурують з рф. З 26 експортних українських турбодвигунів в 2021 році на ринок ЄС потратив лише 1, та ще 1 — до Великобританії. Натомість рф поставила європейцям аналогічної продукції на суму 2,4 млрд доларів. Тож, цей сектор лишається привабливим щодо заміщення для наших Турбоатома та НПО ім. Фрунзе.

Виробники вантажних вагонів в Україні теж можуть позмагатися за ринок ЄС та власний. Крюківський вагонобудівний завод має для цього всі можливості. В 2021 році росія заробила на постачанні пасажирських вагонів до ЄС 285 млн доларів та затоварила Україну старими вантажними вагонами. Привід змінити цю ситуацію очевидний.

Деревообробка. Клеєна фанера, деревостружкові плити, MDF – ті продукти з рф, які наразі під санкціями ЄС. Ціна експорту – більше 3 млрд доларів. Відтак українські виробники матимуть значну зацікавленість замінити своєю продукцією російські поставки.

Білорусів прирівняють до росіян

Міністерство економіки України має намір ініціювати запровадження для білоруської промисловості санкцій, аналогічних до російських. Насамперед це стосується повної заборони ввезення в Україну з Білорусі продукції переробної промисловості. Енергетичні ресурси становили 59,3% імпорту України з білорусі у довоєнному 2021 році. Переважно це нафтопродукти (бензин, дизельне пальне, важкі дистиляти), бітум нафтовий, пропан і бутан. Всього імпорт енергоресурсів з білорусі до України становив майже 2,8 млрд дол. США у 2021 році.

Іншими найбільшими товарними категоріями, за якими відбувався імпорт з біло- русі, були продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості та продук- ція машинобудування. Частка хімічної продукції становила 19,9%, тоді як машинобу- дівної – 8,0%.

Заборона промислового імпорту з білорусі має, серед іншого, вирішити і проблему використання цієї країни підсанкційними російськими компаніями для постачання товарів в Україну.

Не санкціями єдиними

Крім запровадження санкцій, план заміщення російських та білоруських товарів українськими передбачає активізацію торговельної дипломатії. Посольствам буде доручено максимально сприяти переговорам наших виробників з найбільшими торговельними мережами ЄС, США, Великобританії та Канади. Про ці плани вже повідомила Олександра

Василенко, директор департаменту економічної дипломатії МЗС.

Потрібно посилити митний контроль над товарами з рф, які проникають в Україну, а також повністю заборонити поставки продукції з рб, вважає аналітик Ігор Гужва. Очолюваний ним аналітичний центр CMD-Ukraine є розробником рекомендацій для Уряду щодо витіснення росіян і білорусів із західних ринків. На його думку, Україні слід вже зараз, в умовах війни, активно впроваджувати стимули для власної промисловості, щоб вирішити проблему рекордного безробіття. Серед цих стимулів розвиток індустріальних парків, страхування інвестицій від воєнних ризиків, наповнення ресурсами Експортно-кредитного агентства. "У нас іншої альтернативи немає, окрім як розвивати несировинний експорт і власну переробну промисловість", — вважає експерт.