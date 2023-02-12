Сімейний бізнес: 7 цікавих фактів про виробника танків Leopard

Збройні сили України в очікуванні німецьких танків Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяє два батальйони "леопардів" до кінця березня. Українські танкісти вже прибули до Німеччини освоювати Leopard 2. А поки Бізнес Телеграф зібрав найцікавіші факти про виробника цієї техніки — компанію Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW).

Четверте покоління сім'ї Боде — повелителі "леопардів"

Виробник танків Leopard, компанія Krauss-Maffei Wegmann GmbH, на відміну від багатьох збройних гігантів, не є акціонерним товариством. Вона є товариством з обмеженою відповідальністю і на 100% належить фірмі Wegmann & Co GmbH. Її засновниками є чотири сім’ї: Боде, фон Браунберенс, фон Мейделл і Зете. Родина Боде є найбільш впливовою серед них. Фелікс та Штефан Боде — представники вже четвертого покоління баварської сім’ї, яке займається машинобудуванням у Німеччині. Співвласники виробника "леопардів" максимально непублічні, уникають контактів з пресою і відкритих заходів.

Рідкісне фото: Фелікс Боде, один з головних співвласників Krauss-Maffei Wegmann GmbH

Унікальне партнерство

Виробник "леопардів" з 2015 року є членом німецько-французького концерну KNDS. Це партнерство унікальне, бо йдеться про спільне підприємство закритої сімейної фірми і публічної державної компанії. Францію в ньому наразі представляє підприємство GIAT Industries — виробник відомих в Україні французьких гаубиць Caesar. Схоже, саме дивне поєднання статусу співзасновників пояснює той факт, що структура управління KNDS була остаточно затверджена лише 5 років після заснування компанії. У 2020-му нарешті було створено наглядову раду, де німці та французи мають рівну кількість голосів. Партнерство з французами допомагає сім’ї Боде краще продавати танки на арабські ринки. У 2025 році німці та французи готуються почати спільне виробництво першого танка під не дуже милозвучною назвою E-MBT. Можливо, до того часу вони ще знайдуть хижого представника родини котових, яким ще не названо танк.

Ганебна пляма в історії

Співпраця з Гітлером — найтемніша сторінка в історії KMW. До 1933 року, компанії Krauss-Maffei та Wegmann & Co, після злиття яких згодом було створено KMW, спеціалізувалися на виробництві локомотивів, залізничних вагонів та вантажівок. Після приходу Гітлера до влади ці компанії отримала перші замовлення на виробництво броньованих машин та башт танків, і почала стрімко змінювати напрямок розвитку. Під час Другої світової війни Krauss-Maffei і Wegmann&Co використовували тисячі в’язнів концтаборів і військовополонених на примусових роботах. За цей час обидві компанії перетворилися на провідних виробників зброї в Німецькому Рейху.

До Другої світової війни компанії Krauss-Maffei та Wegmann&Co славились не танками, а вагонами

Точка кипіння

Офіси KMW у Мюнхені та Касселі — постійне місце протестів пацифістів, профспілок або вихідців з країн, невдоволених поставками зброї одній зі сторін воєнних конфліктів. У листопаді 2022 року підприємство в Касселі призупиняло роботу через вимогу проспілки підняти зарплату на 8%. У кінці 2019 року група прокурдських активістів прикували себе ланцюгами до фабричних воріт, протестуючи проти поставок німецької зброї Туреччині. А найгучніший скандал розгорівся у 2012 році, коли всією Німеччиною прокотилися протести проти продажу танків Саудівській Аравії, відомій порушенням прав людини. Тоді ж трапився унікальний випадок — з публічною заявою виступив один із 26-ти співвласників KMW Буркхарт Браунберенс. Він підтримав протестувальників. Але цього 71-річного художника, який у молодості співчував комуністам, швидко виключили з комітету акціонерів компанії, а німецькі танки в Саудівську Аравію зрештою таки продали.

Мітинг перед заводськими воротами збройової компанії Krauss-Maffei Wegmann

Грецький скандал: гучно, але майже без наслідків

Найгучніший скандал у новітній історії KMW припав на 2013-2019 роки, коли тривало розслідування щодо показів колишнього заступника директора департаменту закупівель Міноборони Греції Антоніоса Кантаса. Він зізнався в отриманні хабарів від різних виробників зброї на загальну сумму 13 мільйонів доларів. Кантас, зокрема, стверджував, що у 2001 році представник KMW Димитріс Папахристос заплатив йому 0,5% вартості угоди щодо поставок САУ PzH-2000 (приблизно 820 тисяч євро), а ще одна особа, Томас Ліакунакос, залишив 600 тисяч євро на своєму дивані, щоб розвіяти його побоювання щодо необхідності закупівель танків Leopard 2. Зрештою Регіональний суд Мюнхена у 2019 році не став розглядати більшість звинувачень через те, що сплив термін давності. Він присудив менеджеру KMW, відповідальному за Грецію, 1 рік і 3 місяці позбавлення волі умовно, а саму компанію оштрафував на 500 тисяч євро. Легко відбулися.

Переманили топ-менеджера Mercedes-Benz

З 1 квітня 2023 року за виробництво танків Leopard 2 відповідатиме новий головний операційний директор KMW Флоріан Гогенвартер. Про це призначення було оголошено дуже заздалегідь — у січні. Найцікавіше, що на попередньому місці роботи Флоріан відповідав за виробництво легкових автомобілів Mercedes-Benz у Європі та Африці. Відтак, всі чекають, що й у дизайні нових німецьких танків з’явиться більше елегантності, а армійці вже жартують про розкішні шкіряні сидіння та круїз-контроль у Leopard 2.

Пересів з Мерседесу на танк: Флоріан Гогенвартер стане головним операційним директором Krauss-Maffei Wegmann 1 квітня 2023 року

Перші, хто зголосилися допомогти

Перша інформація про готовність компанії KMW миттєво надати свою техніку для ЗСУ з’явилась у німецькій пресі вже 25 лютого 2022 року. Тобто вже наступного дня після вторгнення росіян. Тоді йшлося про 50 самоходних зенітних установок "Гепард". Лише через півтора місяці, 10 квітня, український уряд перенаправив офіційну пропозицію німецької компанії на погодження Уряду Німеччини. Там теж думали довго, і перші три "Гепарди" потрапили на фронт лише у липні. Але головне, що потрапили. Тепер дуже чекаємо підсилення ЗСУ танками Leopard.