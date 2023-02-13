Особистий кат кадирова та змовник, який зневажає господаря? Що відомо про отруєного командира загону "Ахмат"

Судячи з біографії, отруєний генерал міг сам у свою чергу раніше отруїти кадирова

Командир загону "Ахмат" апті алаудинів, що складається з кадировців, про отруєння якого повідомив диктатор Чечні рамзан кадиров, одночасно — типовий і незвичайний сподвижник глави республіки, адже, будучи формально відданим господареві, він не раз звинувачувався в нелояльності.

Син відставного військового, який загинув на війні

Сам апті алаудинів народився 1973 року в сім’ї відставного військового у Ставропольському краї і там же мешкав з батьками та рідними. Під час війни 1994-1996 років, за офіційною версією, батько та старший брат алаудінова боролися проти Дудаєва та загинули в бою. При цьому ряд його родичів загинули під час штурму Грозного російськими військами, а саме сімейство алаудінових нібито втратило на війні близько 20 родичів.

Чим займався тим часом сам апті – загадка. Згідно з його біографією, 2001-го він закінчив Грозненський університет за спеціальністю юриспруденція. На той момент йому було вже 28 років, що він робив доти – невідомо.

Потім почалася його карколомна кар’єра в правоохоронних органах. Дуже недовго він працював у прокуратурі і того ж 2001 року став служити в Міністерстві внутрішніх справ Чечні, але вже невдовзі перейшов до Управління власної безпеки МВС по республіці.

Потім з 2005 по 2009 роки була служба в регіональному управлінні боротьби зі злочинністю, який створювався самим алаудіновим. 2009-го він став заступником начальника кримінальної міліції МВС у Чеченській Республіці.

Нарешті, у 2011 році він був призначений заступником міністра внутрішніх справ Чечні, а ще через рік став генерал-майором міліції, наймолодшим у МВС Росії. Йому було 39 років, а чин генерала він отримав лише за 11 років служби.

Але все це треба було відпрацьовувати, тому алаудін почав завзято переслідувати ворогів рамзана кадирова.

Катування, побиття та загрози – повсякденне життя заступника міністра МВС

За даними російських ЗМІ, ставши генералом, алаудинів не лише заарештовував неугодних кадирову людей, а й особисто бив їх, як, наприклад, президента "Асамблеї народів Кавказу" Руслана Кутаєва.

Коли для розслідування фактів тортур до Чечні прибула зведена мобільна група правозахисників, алаудинів одразу вступив із нею в конфлікт, що закінчився підпалом офісу групи, а раніше заступник міністра офіційно відмовив її членам в охороні.

Вже через два роки, за словами жителя Кенхі Рамазана Джалалдінова, саме алаудінов особисто погрожував йому після критики на адресу чеченської влади, тож йому довелося виїхати за кордон.

І це неповний список скандалів за участю заступника міністра внутрішніх справ Чечні.

Зрештою, 18 березня 2021 року його було звільнено, причому це сталося через три дні після резонансної публікації "Нової газети", яка розповідала про позасудові розправи в Чечні. Інформацію злив у ЗМІ співробітник полку патрульно-постової служби поліції ім. ахмата кадирова МВС з ЧР Сулейман Гезмахмаєв

Проте не виключено, що причини звільнення були інші. Як би там не було, потім алаудин був призначений секретарем РНБО Чечні, звільнений з цієї посади і призначений командиром "Ахмата", який воює в Україні.

Чи завжди готовий ударити в спину?

Треба сказати, що крім скандалів, викликаних діями "за" кадирова, алаудинів давно підозрювався в нелояльності до рамзану.

Так, у 2019 році алаудинів нібито впав у немилість кадирова, коли дав жартівливий потиличник портрету глави чечні.

Водночас, за даними анонімного Telegram-каналу СКФО Telegraph, нібито алаудинів був учасником змови щодо повалення рамзану кадирова і навіть заарештовувався для допиту. Причому, за даними того ж каналу, напередодні арештів у голови Чечні різко погіршилося здоров’я, він міг бути отруєним, як тепер сам алаудінов.

Сам алаудінов тоді заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і він як ніхто відданий кадирову.

Судячи з наступної біографії самого алаудінова, господар все ж таки залишився незадоволеним його відданістю, тому не допоміг залишитися в МВС у 2021 році.

Нагадаємо, що СБУ зібрала беззаперечні докази провини депутата держдуми Росії і командира загону кадировців адама делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя, після чого оголосила йому підозру. Цей керівник бойовиків входить до найближчого оточення глави Чечні і його теж називають "катом" кадирова.